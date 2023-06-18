Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kabar Duka, Ibunda Michelle Joan Meninggal Dunia

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |09:25 WIB
Kabar Duka, Ibunda Michelle Joan Meninggal Dunia
Michelle Joan dan sang ibu (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kabar duka datang dari aktris Michelle Joan. Sang ibunda, Devi Damayanti telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati.

Kabar tersebut dibagikan manajer Michelle Joan, Salvy Nathan, dalam akun Instagramnya. Ia mengabarkan bahwa ibunda Michelle Joan meninggal pada Minggu (18/6/2023), pukul 01.00 WIB.

“Kabar duka, telah berpulang ke Tuhan, Tante Devi. #RIP orang tua, mama dari Michelle Joan,” tulis Salvy Nathan.

Salvy juga mengunggah video lain kebersamaan Michelle Joan dan ibunya. Dalam video tersebut, aktris 30 tahun itu menyanyikan lagu Sakura yang dipopulerkan oleh Fariz RM bersama sang ibu.

“Tante Devi, RIP,” tulis Salvy Nathan pada keterangan video unggahannya.

Kabar duka, ibunda Michelle Joan meninggal (IG)

Meski begitu, hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab meninggalnya ibunda dari Michelle Joan.

Sebagai informasi, Michelle Joan merupakan anak tunggal dari Jeff Michael dan Devi Damayanti. Ayah Michelle Joan diketahui berasal dari Belanda, sementara ibunya merupakan keturunan suku Jawa.*

(CLO)

