Kim Hye Soo Digaet Bintangi Drama Baru Sutradara The Uncanny Counter

SEOUL - Kim Hye Soo berpotensi comeback ke layar kaca dengan membintangi drama Trigger. Drama tersebut, menurut Sports Chosun, akan digarap oleh Yoo Seon Dong, sutradara The Uncanny Counter.

Pemberitaan itu kemudian ditanggapi oleh agensi sang aktris, HODU&U Entertainment. “Benar, dia mendapat tawaran tersebut dan saat ini masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” tutur agensi itu dikutip dari Soompi, pada Jumat (16/6/2023).

Mengusung genre komedi perkantoran, drama Trigger akan bercerita tentang Biro Investigasi Jurnalistik pertama di Korea Selatan. Kim Hye Soo kabarnya digaet untuk berperan sebagai pimpinan biro tersebut.

Karakternya digambarkan memiliki rasa keadilan yang sangat tinggi. Jika Kim Hye Soo menerima tawaran tersebut, maka ini akan menjadi proyek drama terbarunya setelah sukses The Queen’s Umbrella.

Saat ini, Kim Hye Soo dikabarkan akan merilis film terbarunya berjudul Smugglers. Film yang disutradarai oleh Ryu Seung Wan tersebut akan mulai tayang di bioskop, pada 26 Juli mendatang.*

(SIS)