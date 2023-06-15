Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Kim Hye Soo Digaet Bintangi Drama Baru Sutradara The Uncanny Counter

Siti Mutammimah , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |00:30 WIB
Kim Hye Soo Digaet Bintangi Drama Baru Sutradara <i>The Uncanny Counter</i>
Kim Hye Soo digaet bintangi drama Trigger. (Foto: Netflix)
A
A
A

SEOUL - Kim Hye Soo berpotensi comeback ke layar kaca dengan membintangi drama Trigger. Drama tersebut, menurut Sports Chosun, akan digarap oleh Yoo Seon Dong, sutradara The Uncanny Counter

Pemberitaan itu kemudian ditanggapi oleh agensi sang aktris, HODU&U Entertainment. “Benar, dia mendapat tawaran tersebut dan saat ini masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” tutur agensi itu dikutip dari Soompi, pada Jumat (16/6/2023).

 Kim Hye Soo. (Foto: tvN)

Mengusung genre komedi perkantoran, drama Trigger akan bercerita tentang Biro Investigasi Jurnalistik pertama di Korea Selatan. Kim Hye Soo kabarnya digaet untuk berperan sebagai pimpinan biro tersebut. 

Karakternya digambarkan memiliki rasa keadilan yang sangat tinggi. Jika Kim Hye Soo menerima tawaran tersebut, maka ini akan menjadi proyek drama terbarunya setelah sukses The Queen’s Umbrella.

Kim Hye Soo. (Foto: Netflix)

Saat ini, Kim Hye Soo dikabarkan akan merilis film terbarunya berjudul Smugglers. Film yang disutradarai oleh Ryu Seung Wan tersebut akan mulai tayang di bioskop, pada 26 Juli mendatang.*

(SIS)

