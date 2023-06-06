Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sebulan Pacaran, Taylor Swift dan Matty Healy Dikabarkan Putus

Siti Mutammimah , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |13:25 WIB
Sebulan Pacaran, Taylor Swift dan Matty Healy Dikabarkan Putus
Taylor Swift dikabarkan putus dengan Matty Healy. (Foto: Rolling Stone Magazine)
A
A
A

LOS ANGELES - Penyanyi Taylor Swift dikabarkan putus dari pacar barunya, Matty Healy. Kabar tersebut dikonfirmasi salah satu sahabat pelantun Shake It Off tersebut kepada TMZ, pada 5 Juni 2023. 

Namun sang sumber tak menjelaskan alasan di balik kandasnya asmara kedua musisi tersebut. Pasangan ini, pertama kali terlihat bersama pada awal Mei 2023, tak lama setelah Taylor mengumumkan putus dari aktor Joe Alwyn. 

Setelah kabar asmara itu, vokalis band The 1975 itu beberapa kali terlihat hadir dalam konser tur The Eras Taylor Swift. Para penggemar pun dibuat heboh ketika keduanya terekam kamera bergandengan tangan. 

Pada 16 Mei 2023, paparazzi kembali merekam kebersamaan Matty Healy dan Taylor Swift di ruang publik. Kala itu, mereka terlihat bersama meninggalkan Electric Lady Studios di New York City. 

Taylor Swift dikabarkan putus dari Matty Healy. (Foto: Instagram/@taylorswift)

Matty juga sempat menanggapi kedekatannya dengan Taylor saat tampil bersama bandnya di Festival Big Weekend BBC Radio 1. Dia mengatakan, ada kemungkinan bahwa spekulasi terkait hubungan mereka akan terus membuat publik penasaran. 

Taylor Swift dan Matty Healy sebenarnya sudah berteman cukup lama. Kedekatan ‘lebih dari teman’ itu pertama kali ditunjukkan Taylor saat konsernya di London, pada Januari silam. Kala itu, dia menyanyikan lagu The City milik The 1975.*

(SIS)

