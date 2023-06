JAKARTA - Charly van Houten membagikan kabar bahagia terkait keluarganya. Sang istri, Shinta Regina, kini tengah hamil anak ketiga.

Diketahui, Charly dan Shinta sebelumnya sudah memiliki dua orang anak. Seorang putra bernama Mohammad Restu Gibran Van Houten yang kini berusia 18 tahun dan putri bernama Asmaanacha Manunggaling Gaula Gusti Kaula yang berumur 10 tahun.

Kehamilan ketiga Shinta Regina pun dibagikan Charly van Houten dalam akun Instagramnya, @charly_setiaku, pada 30 Mei 2023 lalu.

Dalam video yang diunggah tampak Charly yang sedang berada di kasur dan baru bangun dari tidurnya. Tiba-tiba sang istri memperlihatkan test pack warna pink yang sudah menunjukkan dua garis biru.

Melihat test pack tersebut Charly pun tampak kaget sekaligus bahagia. Ia tidak bisa menutupi rasa bahagianya dengan berjoget kegirangan di tempat tidur.

"Still canโ€™t believe it. My Third pregnancy. Tq Allah (Masih tidak percaya ini, kehamilan ketigaku, terima kasih Allah)," tulis Shinta.

