JAKARTA - Beatrice Luigi Gomez menjadi juara Miss Filipina 2021. Ia mengenang perjalanan mengagumkan tersebut karena memiliki karakter yang berbeda dari peserta lainnya.

Beatrice Luigi Gomez mengaku secara terang-terangan jika dirinya biseksual. Tentunya hal tersebut langsung menuai reaksi keras dari netizen Filipina.

Diketahui mayoritas warga Filipina adalah penganut agama yang taat. Tentunya pengakuan Gomez tak mampu diterima banyak orang.

β€œThis is not Miss Universe. This is miss LGBT international,” ujar salah satu netizen.

Namun demikian, Gomez tetap yakin pada pendiriannya. Dalam akun Instagram miliknya, Gomez meyakini jika semua yang terjadi plot twist terbesar dalam hidupnya.

"Saya tidak pernah bisa mengacaukan apa pun yang dimaksudkan untuk saya dan saat itulah saya akhirnya membebaskan diri dari kekhawatiran dan menikmati seluruh pengalaman. Apa yang seharusnya menjadi bagian dari daftar keinginan saya menjadi the biggest plot twist dalam hidup saya dan saya akan mengulanginya lagi dengan saudara perempuan dan teman saya di @themissuniverseph 2021 jika saya bisa," ujar Gomez dalam akun Instagram miliknya.

Usai mengikuti ajang Miss Filipina, Gomez kemudian berkesempatan untuk mengikuti ajang Miss Universe di Israel. Bagian ini, menjadi pengalaman tak terlupakan baginya. "Selain pengalaman Miss Universe di Israel, ini jelas merupakan sorotan terbesar tahun 2021 saya. Saya akan selamanya menghargai kenangan ini dan orang-orang yang menjadi bagian dari bab ini dalam hidup saya," jelasnya.

