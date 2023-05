JAKARTA - Rumah tangga Dahlia Poland diisukan retak. Hal ini lantaran dugaan perselingkuhan yang dilakukan sang suami, Fandy Christian.

Kabar ini ramai bermula dari unggahan Dahlia Poland yang membongkar chat mesra sang suami dengan seorang wanita. Kini Dahlia Poland pun memilih untuk meng-unfollow akun Instagram Fandy Christian.

Melalui akun Instagram pribadinya, Dahlia Poland mengunggah foto wefie dengan background hitam putih bersama ketiga anaknya. Sedang menetap di Bali, Dahlia Poland memilih untuk menikmati momen kebersamaan dengan ketiga anaknya. Ia ingin fokus untuk mengurus anak-anaknya serta berusaha untuk melakukan yang terbaik demi kebahagiaan mereka.

"I'll work my a*s off for the sake of you nak anaaaak. Tetep jadi anak-anak paling happy yaaa. I'll do anything for you," tulis Dahlia Poland dikutip dari Instagram pribadinya, Selasa (16/5/2023).

Unggahan ini pun diserbu oleh rekan sesama artis dan netizen yang menyampaikan dukungannya kepada Dahlia Poland melalui kolom komentar.

Salah satu rekan yang memberi dukungan adalah Ricky Cuaca. Seperti yang diketahui, keduanya pernah terlibat dalam satu judul sinetron yang sama, Ganteng-ganteng Serigala. Ricky Cuaca menuliskan pesan yang mengisyaratkan bahwa dirinya akan selalu berada di belakang Dahlia Poland untuk membelanya.

"Gue : TIM ISTRI SAH! #PolandMamaRebelTapiPunyaPerasaan *Asik," tulis Ricky Cuaca dikutip dari kolom komentar unggahan Dahlia Poland, Selasa (16/5/2023).

Sebelumnya melalui unggahan Instagram Storiesnya, Ricky Cuaca ikut buka suara lantaran diberondong berbagai pertanyaan seputar isu perselingkuhan itu. Meski tak menyebut secara langsung kepada siapa pesan itu ditujukan, diduga hal tersebut menanggapi soal perselingkuhan yang menimpa rumah tangga Dahlia Poland.

"Perselingkuhan menurut gue tidak bisa dibenarkan, itu salah. Mau cewek atau cowoknya itu salah,"ujar Ricky Cuaca.

Ricky Cuaca juga sempat menyinggung kondisi dimana perempuan yang menjadi selingkuhan tersebut mengenal istri sah. Ia tak menyangka jika ada sosok perempuan yang tega melakukan hal tersebut. "Apalagi yang istilah pelakornya itu kenal dengan istri sah. Yang gue tanya 'kok tega ya mbak? Masih banyak ikan di laut kenapa masih nyari yang paketan (sudah bersuami), cari aja yang masih single mbak. Heran deh gue,” pungkasnya. Seperti yang diketahui, Dahlia Poland sempat menghebohkan publik saat mengunggah tangkapan layar isi chat yang memperlihatkan Fandy Christian dan wanita lain yang diduga selingkuhannya itu saling memberi kabar satu sama lain. Bahkan keduanya saling menyapa dengan panggilan sayang, dimana si wanita menyebut Fandy sebagai 'My Weekdays'. Meski sebelumnya banyak netizen yang menuding bahwa Dahlia Poland hanya menciptakan gimmick demi mendongkrak popularitas sang suami, ia langsung mengklarifikasi hal tersebut dengan menegaskan bahwa dirinya tak pernah tertarik untuk mengumbar sesuatu demi gimmick semata.

