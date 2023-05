JAKARTA - Pedangdut Ayu Ting Ting dan keluarga pergi liburan ke Korea Selatan baru-baru ini. Ia sempat membagikan momennya ketika mengenakan Hanbok, pakaian tradisional asal Negeri Ginseng tersebut di Instagramnya.

Pelantun Alamat Palsu tersebut tampak mengenakan hanbok dengan warna paduan kuning, ungu, hijau, dan biru. Ia berlenggok percaya diri ala adegan drama Korea.

Video Ayu Ting Ting tampil bak perempuan Korea itu mencuri perhatian warganet. Bahkan, Shin Min Chul, mantan personel T-Max, turut membubuhkan komentar di unggahan sang pedangdut.

Min Chul memuji penampilan Ayu dengan Hanbok. Ia juga menawarkan bertemu apabila ibu satu anak tersebut berniat kembali ke negaranya, menggunakan bahasa Korea.

"Hanbok sangat cocok untukmu. Lain kali kita makan bersama ketika kamu datang ke Korea. Semoga perjalananmu menyenangkan," tulis Min Chul, dikutip pada Jumat (5/5/2023).

Komentar Min Chul langsung jadi sorotan warganet. Mereka ikut senang idolanya disorot oleh artis Korea hingga berharap mereka bisa bertemu.

"Demi apa dinotice Min Chul?" komentar warganet.

"Eh, ada si Minchul, ketemuan dong Bu Ayu," komentar warganet.

"Teteh, itu diajakin ngedate," komentar warganet lainnya.

Ini bukan pertama kalinya sosok Ayu disorot oleh Shin Min Chul. Dua tahun silam, ia pernah menduetkan penampilan sang pedangdut kala mengcover lagu Paradise, soundtrack drama Boys Before Flowers yang dipopulerkan boybandnya.

"Thank you so much. you are great singer (terima kasih. Kamu adalah penyanyi yang bagus," puji Min Chul.