Artis Tia Ivanka beberapa waktu belakangan memang hampir tak pernah terlihat di televisi. Saat ini, ia tampaknya lebih memilih untuk menyibukkan diri dengan keluarga, terutama kedua anak-anaknya.

Baru-baru ini, melalui Instagramnya Tia terlihat memberikan kabar bahwa dirinya akan menutup akunnya tersebut. Padahal, akun tersebut sudah memiliki sekitar 200 ribu followers.

"Bismillah, hi semua dengan kerendahan hati, saya mau menyampaikan saya memutuskan untuk menutup account Instagram ini, setelah lama memikirkan dengan baik, saya semakin yakin keputusan ini yang terbaik buat saya, insyaallah," tulis Tia Ivanka pada akun instagramnya @tiaivankka.

Bukan hanya pamit dari Instagram, Tia Ivanka juga mengucapkan banyak terimakasih kepada para followersnya. Ia juga sempat meminta maaf atas semua kesalahan yang dia telah perbuat.

"Terima kasih buat semua perhatian dan doanya ya. Semoga Allah mudahkan semua dan maaf lahir batin buat teman-teman yang secara sadar atau tidak sadar saya pernah sakiti hatinya dengan postingan saya atau comment saya, Keep me in your du'a. Barakallah," tambahnya.

Sementara itu, keputusan Tia untuk menutup akun Instagramnya membuat beberapa netizen memberikan komentar beragam. Ada yang merasa sedih lantaran kehilangan sosok Tia di media sosial, sampai memberi dukungan atas keputusannya tersebut.

"Malah ditutup jadi sedih, kan kasian para fansnya dari jaman tuyul & mbak yul, Panji manusia millenium, Terajana, barusan nonton film titipan ilahi kak Tia Ivanka, om Ramzi sama Anjasmara seru liat kalian di YouTube mvp," tulis @nin*****

"Memang lebih damai rasanya hidup tanpa sosmed, saya pun pelan pelan akan mengikuti," tambah @gal*******.

"Satu sisi sedih gak bisa liat postingan kak Tia tapi disatu sisi mendukung apapun keputusan kak Tia semoga kak Tia sekeluarga selalu dalam lindungan Allah dan dimudahkan segala urusannya.aamiin,"@ timpal @bes******. Sementara itu, pemilik nama asli Artia Dewi Siregar ini kerap membagikan aktivitasnya di media sosial. Namun, ia jauh lebih banyak mengunggah hal-hal yang berbau agama, seperti hadits, quotes religi dan berbagai hal tentang agama lainnya. Selain itu, pada akun Instagramnya juga tidak terlihat satupun foto pribadi Tia Ivanka. Ia bahkan hanya terlihat mengunggah video liburannya di Bali bersama kedua anaknya.

