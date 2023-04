JAKARTA - Fokus membangun YouTube Channel yang kini sudah mencapai lebih dari 5 juta subscribers, aktor sekaligus presenter kondang Boy William terus mengembangkan konten yang bermanfaat sekaligus menghibur dan tentunya bervariasi kepada penggemar ataupun subscribers-nya.

Video-videonya yang kerap menduduki trending YouTube membuat presenter dengan nama asli William Hartanto tersebut semakin semangat membuat segmen-segmen seru seperti “Nebeng Bareng Boy”, “ 5 Menit Aja”, “Di Balik Pintu”, #UNBW, Series ‘The Family’ yang kini telah memiliki 2 season, hingga yang paling baru adalah segmen #My10favorite dan #BWPlaylist.

Segmen #BWPlaylist menghadirkan seorang public figure yang diminta untuk menyebutkan 10 musik favoritnya.

Seperti pada segmen #BWPLaylist kali ini, Boy menghadirkan musikus serta aktor muda yaitu Ahmad Jalaluddin Rumi atau yang biasa dikenal dengan El Rumi. Sebagai anak dari musisi ternama di Indonesia, Ahmad Dhani, El tentunya memiliki sisi musikalitas yang kental. Jadi, berikut 10 lagu favorit dari El.

Di peringkat 10, terdapat lagu berjudul ‘There Is a Light That Never Goes Out’ dari grup band The Smiths. Lanjut ke peringkat 9, terdapat lagu berjudul ‘She’s Always a Woman’ dari Billy Joel.

“Gua suka kombinasi lagu antara yang cuma dari piano, bass, gitar, sama flute. Menurut gua 4 kombinasi ini menciptakan lagu yang cukup menyayat hati. Jadi, lagu ‘She’s Always a Woman’ ini bagi gua cukup unik karena 4 sound itu,” jelas El Rumi.

Di peringkat 8, El Rumi memilih lagu berjudul ‘Istimewa’ dari grup band Triad. El Rumi mengatakan jika lagu ini merupakan salah satu masterpiece yang diciptakan oleh sang ayah, Ahmad Dhani.

Selanjutnya, terdapat lagu berjudul ‘Cigarettes & Alcohol’ dari grup band Oasis. Selain membuat El bersemangat dengan genre rock yang disuguhkan, lirik dari lagu ini juga asik menurutnya.

