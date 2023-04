JAKARTA - Polemik royalti antara Once Mekel dan Ahmad Dhani belum menemui titik terang. Keduanya telah menyampaikan pernyataan resmi didepan awak media dalam kesempatan berbeda.

Pe;antun Dealova ini menyayangkan keputusan Ahmad Dhani. Ia menganggap hal ini berlebihan.

"Menurut saya berlebihan," kata Once dalam konferensi persnya di Kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Once menilai, Ahmad Dhani turut menikmati hasil kerja dirinya dan tim untuk membesarkan nama Dewa 19.

"Dia nggak boleh melarang, dia menikmati hasil kerja teman-teman juga untuk membesarkan Dewa 19. Ramai-ramailah, pokoknya semangat kita padu," jelasnya.

Sebagai informasi, Ahmad Dhani melarang Once Mekel membawakan lagu Dewa 19. Menurut suami Mulan Jameela ini, hal tersebut bisa berdampak pada konser tur grup bandnya setelah lebaran.

Selain itu, Dhani ingin menjaga kemurnian konser Dewa 19 dan kenyamanan bagi para Baladewa.

"Saya umumkan, saya melarang Once untuk menyanyikan lagu Dewa 19. Sejak saya ucapkan di media hari ini. Saya larang Once Mekel atau Elfonda Once menyanyikan lagu Dewa 19," ungkap Dhani di kawasan Pluit, Jakarta Utara, belum lama ini.