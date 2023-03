JAKARTA - Rachel Vennya memberikan kejutan spesial di hari ulang tahun sang mantan suami, Niko Al Hakim alias Okin yang genap berusia 29 tahun pada 27 Maret.

Bersama kedua buah hatinya, Xabiru dan Chava, Rachel Vennya dibantu oleh karyawan restoran tempat mereka menghabiskan waktu bersama untuk memberikan kejutan yang terbilang unik berupa kue ulang tahun berbentuk hewan buaya.

Keempatnya nampak larut dalam suka cita perayaan ulang tahun itu. Sebelumnya, Rachel juga memberikan ucapan manis untuk sang mantan suami.

Ia mengunggah foto Okin yang menggendong Xabiru dan Chava dengan tulisan ucapan ulang tahun. Bahkan, Rachel juga memuji Okin sebagai ayah terbaik bagi kedua buah hatinya. Rachel juga mendoakan agar Okin selalu sukses dalam berkarir

"Selamat ulang tahun Ayah!!! You're the best father they ever had! Makin melejit kariernya aamiin," tulis Rachel Vennya dikutip dari Instagram Storiesnya, Selasa (28/3/2023).

Meski keduanya memutuskan untuk berpisah, Rachel dan Okin memang selalu berusaha untuk kompak mengasuh kedua buah hati mereka. Rachel juga sempat mengatakan akan selalu berusaha agar kedua anak mereka tak pernah merasa kekurangan suatu apapun, terutama kasih sayang dari kedua orangtuanya. Sehingga, di setiap momen-momen berharga, mereka selalu terlihat kompak menghabiskan waktu bersama demi Xabiru dan Chava.

