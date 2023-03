JAKARTA - Penyanyi Krisdayanti genap berusia 48 tahun, pada Jumat (24/3/2023). Pada hari yang spesial itu, Krisdayanti mendapat ucapan manis dari sang putri sulung, Aurel Hermansyah.

Istri Atta Halilintar itu mengunggah foto dirinya dengan sang ibunda tercinta dalam beberapa momen.

"Happy birthday Dearest Mimi, Gemmi Ameena @krisdayantilemos," tulis Aurel dalam Instagramnya, @aurelie.hermansyah.

Selain itu, Aurel pun mengungkap harapan dan doa-dos terbaik untuk sang ibu agar diberikan rezeki dan lindungan oleh Allah SWT.

"Semoga panjang umur, sehat sehat, murah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Stay young and fabulous. Love you," lanjut dia.

Ucapan itu pun langsung direspon oleh Krisdayanti dengan mengucapkan terima kasih atas doa yang telah dipanjatkan.

Tak lupa Krisdayanti juga berharap agar putrinya senantiasa berbahagia bersamanya dan keluarga.

"Terima kasih doanya nikmat mulia. Di hari ulang tahun mami ya sayang. Terima kasih terus menyambung bahagia bersama kiss kiss mama ameena @aurelie.hermansyah @ameenaatta," tulis Krisdayanti.

Tak hanya ucapan dan doa, Aurel Hermansyah juga mengirimkan kue tart berwarna putih yang dihiasi dengan bunga-bunga. Kue tersebut juga sempat dipamerkan Krisdayanti dalam akun Instagram storynya.

"Walaupun kalian jauh terima kasih karena selalu menyambung doa untuk mimi, thank you so much anak-anakku, tuh dari Ameena," kata Krisdayanti sambil tersenyum dan menunjukkan kue yang dibawanya.

"From The Atta Family," tulisan di kue tersebut.

Sementara itu diketahui, Aurel Hermansyah saat ini sedang menjalankan ibadah umrah bersama Atta Halilintar serta Anang Hermansyah dan Ashanty.*