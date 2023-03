JAKARTA - Fujianti Utami kembali menjadi sorotan netizen. Di usianya yang terbilang cukup muda, ia diketahui sudah berhasil membeli sebuah rumah secara cash dengan harga Rp13 miliar.

Kemampuan Fuji untuk bisa membeli rumah, sontak membuat netizen bertanya-tanya terkait dari mana penghasilan putri Haji Faisal dan Dewi Zuhriati ini. Mengingat, Fuji terbilang masih baru muncul di dunia hiburan.

Berikut, sumber kekayaan Fuji:

1. Content Creator

Selain dikenal sebagai adik ipar mendiang Vanessa Angel, Fujianti Utami juga merupakan seorang konten kreator. Ia diketahui memiliki channel YouTube sendiri dan memiliki 4,13 juta subscribers.

Dari Adsense YouTubenya, Fuji jelas mendapatkan uang yang tak main-main jumlahnya. Apalagi videonya sering masuk ke dalam trending.

Tak hanya itu, ia juga memiliki akun TikTok dan kera mendapat tawaran sebagai host. Bahkan ia juga sering melakukan live di akun pribadinya dan mendapatkan gift dari orang-orang.

2. Bisnis Fashion Vanessa Wear

Sejak Vanessa Angel masih ada, Fuji memang sering membantu sang kakak ipar untuk menjalankan usahanya. Mulai dari Kebab hingga bisnis fashion yang diberi nama Vanesha Wear.

Hal tersebut bahkan pernah diungkapkan langsung oleh Vanessa Angel. Kini setelah ia telah tiada, bisnis tersebut diketahui masih tetap berjalan.

3. Brand Ambassador

Kepopularitasan Fuji membuat dirinya kerap dilirik oleh berbagai macam produk untuk menjadi brand ambassador. Kecantikannya bahkan membuat adik Fadly Faisal dan Frans Faisal ini dilirik oleh MSGlow hingga Fast Slimming Whitening.

Tak hanya itu, Fuji juga sempat menjadi brand ambassador untuk sebuah ecommerce yakni Shopee bersama mantan kekasihnya, Thariq Halilintar.

4. Endorsement

Memiliki banyak followers di media sosial, membuat Fuji kebanjiran tawaran endorsement. Menariknya, banyak seller yang mengaku senang jika mengendorse Fuji lantaran mendapatkan feedback cukup baik bagi dagangan mereka.

Soal tarif, hal tersebut diketahui sempat bocor di media sosial. Bahkan untuk satu story di Instagram, Fuji mematok harga sekitar Rp7,5 sampai Rp8 juta.

Fuji diketahui sempat berkolaborasi dengan YouTuber sekaligus influencer bernama Jovi Adhiguna. Keduanya diketahui berkolaborasi untuk menciptakan minuman digerai bernama Street Boba.

Sedikitnya, ada empat buah menu hasil kolaborasi antara Fuji dan Jovi. Diantaranya, Banana Fujimi (Bananna Fresh Milk With Unicorn Boba), Fuji Sweetchoco (Chocolate Lotus Fresh Milk with Boba Brown Sugar), dan Fuji Kokonatsu (Pistachio Coconut Fresh Milk with Boba Brown Sugar).

6. Model

Memiliki tubuh mungil dan wajah yang cantik, membuat tante dari Gala Sky ini juga kerap berperan sebagai model. Ia bahkan sering kali diajak untuk melakukan pemotretan produk terutama untuk brand fashion.

Selain itu, Fuji juga sempat beberapa kali menjadi model video klip. Diantaranya lagu Trust Me yang dibawakan Thariq Halilintar, Pesta oleh Betrand Peto Go oleh Kanda Brothers, hingga Terhukum Rindu milik Andika Mahesa & Putra Siregar.

7. Honor Akting

Perempuan 20 tahun ini diketahui sempat menjajal dunia akting. Ia diketahui sempat bermain dalam sinetron Nania Lain Dunia yang tayang pada 2022 lalu.

Selain itu, Fuji juga sempat mengambil tawaran sebagai pemeran utama di film Bukan Cinderella. Berperan sebagai Amora Olivia, ia diketahui beradu akting dengan Rafael Adwel dan sejumlah artis muda lain.