JAKARTA - Musisi Ahmad Dhani resmi bergabung dengan salah satu klub motor di Bandung. Bernama Bikers Brotherhood Motorcycle Club atau BBMC, kedatangan Dhani ke club house tampak disambut dengan hangat oleh para anggota klub yang lain.

Sesampainya di sana, Dhani terlihat digiring untuk naik ke atas panggung. Takk lama, para pengurus terlihat memakaikan rompi hitam ke tubuh Dhani sebagai tanda keanggotaan.

Momen tersebut sontak membuat Dhani langsung bersalaman dengan para pengurus yang ada di atas panggung. Menariknya, salah satu pengurus terlihat menampar pipi Ahmad Dhani. Bahkan momen tersebut turut dibagikan oleh akun TikTok @tulinol.music.

"Gabung Brotherhood MC, Ahmad Dhani ditampar di atas panggung," tulis akun tersebut dalam keterangan di video tersebut.

Ahmad Dhani pun membalas tamparan itu dengan senyuman dan mereka kembali bersalaman. Rupanya tamparan tersebut dilakukan sebagai bentuk ucapan selamat datang untuk Ahmad Dhani yang bergabung di klub tersebut.

Usai resmi jadi anggota klub motor, Dhani pun menghibur para anggota dengan membawakan lagu-lagu hits Dewa 19. Lagu yang dibawakan itu berjudul Separuh Nafas. Para anggota klub motor itu bahkan cukup terhibur dengan penampilan Dhani.

"Welcome to the family mas @ahmaddhaniofficial. Brotherhood Forever, Forever Brotherhood," tulis akun @bbmcjakartachapter.