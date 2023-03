JAKARTA - Fujianti Utami Putri kembali menjadi perbincangan setelah memposting sebuah video ketika dirinya menandatangani beberapa berkas. Tak hanya itu, Fuji bahkah diminta untuk membubuhi cap jempol.

Dalam video yang diunggah, Fuji tampak ditemani sang ayah, Haji Faisal yang duduk di sampingnya.Â

Menilik dari beberapa komentar dari rekan dan kerabatnya, Fuji diduga sedang melakukan transaksi pembelian rumah baru.

Namun, Fuji tak menjelaskan secara pasti berkas apa yang sedang ditandatanganinya. Fuji hanya menuliskan pesan menyentuh yang merepresentasikan dirinya sebagai seorang pemimpi yang memiliki impian besar.

"Just a little girl with big dreams (hanya seorang gadis kecil dengan mimpi yang besar)," tulis Fuji dikutip dari unggahan Instagramnya, Jumat (03/03/2023).

Pencapaian Fuji membeli rumah baru ini pun membuat keluarga serta kerabat dekatnya begitu bangga lantaran mereka melihat sendiri bagaimana perjuangan Fuji selama ini dengan jerih payah serta air mata.

Salah satu kerabat Fuji juga menyebut bahwa mendiang kakak sulung Fuji, Bibi Andriansyah juga pasti turut bangga terhadap pencapaian adik bungsunya itu.

"Bangga banget. All that hardwork and tears! You dit it! Cita-cita Bibi semua terpenuhi. You deserve it!," tulis Violenzia Jeanette

"RUMAH BARUUUU," tulis Marisya Icha "Kerennn," tulis Rebecca Klopper. BACA JUGA:Nathalie Holscher Bertamu ke Rumah Sule, Netizen Ramai Doakan Rujuk Bahkan mantan kekasihnya, Thariq Halilintar juga turut merasa bangga atas pencapaiannya. Ia mengaku bahwa selama ini tak pernah meragukan bahwa Fuji akan berhasil untuk meraih segala mimpinya. "I knew you can do it and now you prove it to yourself (Aku tahu kau bisa melakukannya, dan sekarang kamu membuktikannya kepada dirimu sendiri," ujar Thariq Halilintar.

