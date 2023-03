JAKARTA - Festival musik dan olahraga LifeFest 2023 yang berlangsung dua hari dan mampu menyedot animo pengunjung lebih dari 10.000 orang, ditutup apik dengan antusiasme penonton yang tetap bertahan dan bersukaria menyaksikan penampilan para artis favorit di bawah guyuran hujan.

Kendati hujan deras mengguyur Jakarta selama akhir pekan lalu, Sabtu (25/2/2023) dan Minggu (26/2/2023), antusiasme penonton yang berasal dari berbagai kalangan dan lintas generasi tidak surut untuk menikmati LifeFest 2023 yang pada acara tersebut terbagi dua area.

Area pertama diberi nama "Never break over zone" untuk arena arcade dan sport, serta area "Never get over zone" untuk kemeriahan musik di panggung utama dan karaoke arena.

Mulai dari generasi X, generasi Y yang dikenal dengan sebutan millenial, hingga generasi Z yang identik dengan digital savvy sejak lahir, terpantau menyatu bersama-sama menikmati festival unik yang menggabungkan musik dan olah raga di Plaza Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat.

Keragaman penonton yang tetap menyatu itu tidak terlepas dari para performer LifeFest 2023 yang memang dari berbagai genre musik dan generasi. LifeFest 2023 mempersatukan penikmat berbagai aliran musik mulai dari pop, pop rock alternatif, ska, dangdut, hingga R&B dan pop elektrik.

Musisi tanah air seperti Gigi dan Padi Reborn dengan basis penggemar terbanyak dari kalangan generasi X dan Y, Isyana Sarasvati, King Nassar, hingga JKT48 yang didominasi para Wota generasi Z tampil penuh semangat mengobati kerinduan penonton sekaligus menghangatkan panggung LifeFest 2023 di tengah hujan deras dan cuaca dingin.

Tidak ketinggalan pula kehadiran Fourtwnty, The Changcuters, Coldiac, Tipe-Ex, The Adams, Reality Club, Club Dangdut Racun turut memeriahkan area panggung utama. Dihadirkan pula Karaoke Arena yang menjadi wadah untuk para pengunjung bernyanyi bersama sekaligus bernostalgia, dengan dipandu oleh OomLeo Berkaraoke, Pertelon Koplo, Friday Noraebang, DJ Tessa Morena dan lainnya.

Untuk mendukung keseruan bersama di bawah guyuran hujan, panitia LifeFest 2023 cepat tanggap dengan berkeliling dan membagi-bagikan jas hujan untuk para penonton.

Game Olahraga

LifeFest 2023 tidak hanya menjadi acara pengobat rindu para penikmat musik kepada para artis idolanya pasca pembatasan mobilitas yang panjang selama pandemi Covid-19, melainkan juga seru-seruan dengan berbagai aktivitas olahraga untuk mendukung gaya hidup sehat.

Di sela-sela penampilan para musisi Tanah Air, kemeriahan LifeFest 2023 didukung dengan adanya Sports Arena dan Arcade Arena untuk para penonton yang ingin unjuk diri dalam permainan olahraga.

Tidak ketinggalan pula sesi pertandingan antara dua performer kawakan Tanah Air, Raffi Ahmad dan Denny Sumargo yang unjuk kebolehan lewat tiga jenis pertandingan olah raga yakni panahan, adu kekuatan pukulan dengan alat hammer meter, serta lempar bola basket.

Setelah bertanding, keduanya naik ke panggung utama untuk menyapa para pengunjung LifeFest 2023 sekaligus mengingatkan mereka untuk tidak perlu khawatir karena sudah terproteksi oleh IFG LifeSAVER dari IFG Life.

Raffi yang mengalahkan Denny dengan skor 2-1 dalam pertandingan tersebut menyebutkan bahwa proteksi IFG LifeSAVER dari IFG Life telah membuat keduanya menjadi lebih all out saat bertanding karena merasa lebih aman.

Grand Launching

Di panggung utama LifeFest 2023, Raffi Ahmad dan Denny Sumargo juga memandu seremoni grand launching IFG Life, yang ditandai dengan penekanan tombol oleh jajaran Direksi dan Komisaris IFG dan IFG Life.

Hadir dalam seremoni tersebut, Komisaris Utama IFG Fauzi Ichsan, Direktur Utama IFG Robertus Billitea, Direktur Teknik IFG & Komisaris Utama IFG Life Rianto Ahmadi, dan Direktur Utama PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) Harjanto Tanuwidjaja.

Sebagai perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan di bawah naungan BUMN, IFG Life memiliki tagline Protecting Life's Progress. Artinya, IFG Life akan selalu menjadi teman dalam mendampingi pada semua tahapan kehidupan nasabahnya.

IFG Life menghadirkan IFG LifeSAVER, produk asuransi jiwa yang fokus melindungi para pegiat olahraga dan pehobi pariwisata dengan premi yang sangat terjangkau.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama IFG Life Harjanto Tanuwidjadja mengatakan bahwa perlindungan dan rasa aman adalah hak setiap orang di manapun berada dan di tahapan manapun kehidupannya, baik orang tua maupun anak-anak muda.

Semua tiket LifeFest 2023 sudah termasuk perlindungan asuransi lewat produk IFG LifeSAVER, lanjutnya, sehingga semua pengunjung LifeFest 2023 akan mendapatkan proteksi jika mengalami cedera olahraga saat bermain di arcade dan/atau kecelakaan, bukan hanya selama LifeFest 2023 berlangsung, namun perlindungan ini bisa dirasakan para pengunjung untuk satu bulan.

“LifeFest 2023 ini merupakan momentum untuk kami bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa menikmati festival musik dan olahraga di Indonesia harus bebas dari rasa khawatir. Sesuai dengan tagline “Protecting Life's Progress”, IFG Life akan selalu menjadi teman dalam setiap aktivitas kehidupan,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, LifeFest 2023 juga merupakan wujud nyata dukungan IFG Life terhadap kebangkitan ekonomi kreatif pasca pandemi.

“Kita panjatkan syukur kepada Tuhan YME sudah melewatkan kita dari masa sulit pandemi Covid-19. Kalau ingat, itu adalah masa yang cukup berat. IFG Life ingin mendukung kebangkitan ekonomi kreatif pasca pandemi,” tutur Harjanto.

