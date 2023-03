Jika mendengar nama Deddy Corbuzier, mungkin Anda langsung terbayang konten podcast yang ada di YouTube dan Noice. Deddy Corbuzier saat ini memang dikenal dengan konten podcast Close The Door, yaitu obrolan bersama beragam bintang tamu yang Anda bisa tonton di channel YouTube Deddy Corbuzier. Atau, Anda juga bisa streaming podcast Deddy Corbuzier yaitu Deddy Issues yang ada di Noice.

Walaupun dikenal dengan konten podcastnya, Deddy Corbuzier sudah memiliki karir yang cukup lama di industri hiburan Tanah Air. Mulai dari menjadi mentalis, bermain sinetron hingga menjadi presenter pernah diemban oleh Deddy Corbuzier saat masih menghiasi layar kaca.

Nah, berikut ini ini perjalanan karir dari Dedy Corbuzier.

1. Menjadi Pesulap

Karier dari Deddy Corbuzier bermula dari bermain sulap. Pesulap dengan nama lengkap Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo ini bahkan sudah menguasai beberapa trik sulap sejak usia 8 tahun. Lalu, saat Deddy berusia 12 tahun, ia mulai mempelajari trik sulap yang lebih sulit dan beberapa kali berhasil menampilkan trik sulapnya, salah satunya tampil di Dunia Fantasi (Dufan) Ancol, Jakarta.

Seiring berjalannya waktu, kemampuannya bermain sulap ini membawa Deddy tampil di layar kaca televisi. Dirinya pun menganggap bahwa lebih cocok disebut sebagai mentalis. Mentalis atau mentalism sendiri merupakan aliran seni dalam sulap yang permainannya didominasi dengan kekuatan pikiran, dan pertunjukannya dapat meliputi kontrol pikiran, telepati, hingga bermain matematika cepat. Selain Deddy Corbuzier, beberapa mentalis terkenal mulai dari Paul Brook, Bob Cassidy, dan juga Joe Sandy.

Salah satu acara televisi yang membuat Deddy Corbuzier semakin terkenal adalah acara Impresario 008,sebuah acara hiburan yang juga menampilkan musisi top tanah air. Selain itu, Deddy Corbuzier juga mengisi acara After School, yaitu acara yang menggabungkan pelajaran kimia dan fisika dengan sulap. Saat tampil di televisi, Deddy Corbuzier punya tampilan yang khas dan sangat ikonik dengan dirinya.

2. Main Film dan Sinetron

Setelah sukses memiliki karir di televisi, Deddy Corbuzier pun melebarkan sayapnya dengan bermain film dan sinetron. Sinetron pertama Deddy Corbuzier adalah 1604 yang mengudara pada tahun 2002. Sedangkan di layar lebar, Deddy Corbuzier menjadi pemeran utama di film The Mentalist yang dirilis pada tahun 2011. Di film tersebut, Deddy Corbuzier beradu peran dengan pesulap yang identik dengan aliran faqir magic, Limbad.

Selain The Mentalist, Deddy Corbuzier juga tampil di beberapa film lain, seperti Sanubari Jakarta (2012), Triangle The Dark Side, Knight Kris, dan yang terakhir adalah film Bucin (2020). Selain bermain film dan sinetron, Deddy Corbuzier juga beberapa kali menjadi bintang iklan.

3. Juri The Master

Mungkin acara ini pernah menjadi acara televisi favorit Anda. Acara yang pertama kali mengudara pada tahun 2009 ini merupakan acara yang menghadirkan banyak pesulap dengan berbagai aliran, mulai dari Faqir, mentalist, classic, illusionist, hingga escapologist. Setiap episodenya, para pesulap dituntut untuk menghadirkan konsep sulap yang fresh dan terbaik diantara yang lain.

Saat itu, acara The Master ini dipandu oleh dua host kenamaan yaitu Nico Siahaan dan Adi Nugroho pada tahun 2012. Lalu, untuk menilai performa para peserta, kursi juri The Master diisi oleh Deddy Corbuzier, Romy Rafael, dan beberapa juri tamu. Acara The Master ini menjadi tempat lahirnya pesulap-pesulap seperti Joe Sandy, Limbad, Rizuki, Abu Marlo, dan masih banyak lagi.

4. Host Hitam Putih

Perjalanan karir Deddy Corbuzier berlanjut menjadi host atau pembawa acara dari acara talkshow bertajuk Hitam Putih. Acara yang ditayangkan di Trans 7 ini pertama kali mengudara pada tahun 2010 dan berhenti tayang pada tahun 2020. Walaupun masih menampilkan unsur magic atau sulap di beberapa segmen, Hitam Putih merupakan acara yang cukup berbeda jika dibandingkan dengan jenis acara lain yang dibawakan oleh Deddy Corbuzier.

Hitam Putih sendiri merupakan acara talkshow yang tidak hanya mengundang bintang tamu dari kalangan selebritis saja, namun dari kalangan politisi hingga orang yang menginspirasi pun menjadi bintang tamu dengan obrolan yang menarik. Deddy Corbuzier tidak sendirian, Deddy ditemani oleh co-host seperti Fanny Ghassani, Chika Jessica, Acha Sinaga, dan masih banyak lagi. Hitam Putih termasuk salah satu acara yang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia, karena tidak jarang topik yang dibawakan menginspirasi atau mengundang gelak tawa penonton.

5. Membuat Podcast

Setelah berkelana di layar kaca televisi, Deddy Corbuzier pun mengikuti perkembangan acara digital dengan membuat kanal YouTube bernama Deddy Corbuzier, dengan konten podcast bernama Close The Door. Tidak butuh waktu lama bagi Deddy Corbuzier karena kanal YouTube-nya langsung memiliki jumlah subscribers yang banyak.

Konten podcast Close The Door ini juga tidak butuh waktu lama untuk terkenal, karena Deddy Corbuzier berhasil mendatangkan bintang tamu yang sedang viral atau bintang tamu dengan latar belakang yang menarik.

Selain di YouTube, Anda juga bisa menikmati konten podcast Deddy Corbuzier di Noice dengan cara Streaming Podcast Deddy Corbuzier yaitu Deddy Issues. Di Noice, Deddy Corbuzier juga membahas banyak hal yang sedang viral dan terjadi di Indonesia.

Itu dia perjalanan karir dari Deddy Corbuzier. Anda bisa menikmati konten podcast Deddy Issues dengan cara streaming podcast Deddy Corbuzier hanya di aplikasi Noice.

