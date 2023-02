JAKARTA - Idol grup Indonesia terbaru, BLITZEN, siap mewarnai industri musik Indonesia. Di bawah label musik To the Clouds Entertainment, BLITZEN siap merilis album pertama mereka berjudul Player Number One.

Beranggotakan Sazura, Alya, Violla, dan Kaluna, sebelumnya BLITZEN sempat merilis single berjudul Whatโ€™s That About yang rilis di Oktober 2021. Single mereka bahkan sempat menjadi perbincangan diantara kawula muda maupun pecinta I-Pop di Indonesia.

Setelah kurang lebih 1 tahun mempersiapkan album, BLITZEN akhirnya merilis Player Number One. Album tersebut diketahui berisi 10 buah lagu, diantaranya, Player Number One, Greedy & Wicked, What's That About?, Dang It!, Heartbreaker, What Do You Say, Over & Over Again, Never Let You Go, What Do You Say (versi akustik), dan Never Let You Go (versi akustik version).

Sebelum akhirnya merilis single di Oktober 2021 dan album di Februari 2023 ini, keempat anggota BLITZEN terlebih dahulu mengikuti proses audisi pada Mei 2019 silam. Dari sekitar 180 orang yang mengikuti audisi tersebut, terpilihlah empat orang memiliki bakat masing-masing.

Setelah terpilih, keempatnya juga sempat mengikuti pelatihan selama 1,5 tahun sebelum akhirnya debut dibawah naungan manajemen To the Clouds Entertainment.

"Dengan dibentuknya BLITZEN yang bergenre I-Pop ini dan lagu yang menggunakan bahasa Inggirs, mudah-mudahan dapat menambah dan mewarnai industri musik di Indonesia. Memang genre ini masing sangat sedikit tetapi kami yakin bahwa lagu-lagu BLITZEN dapat diterima oleh penggemarnya dan dapat dinikmati juga oleh khalayak ramai,โ€ kata Jhon Oktavianus dari To the Clouds Entertainment, dari rilis yang diterima.

Keempat anggota BLITZEN masing-masing diketahui memiliki keahlian, Sazura (21) didapuk sebagai main vokalis dan rapper dari BLITZEN. Menariknya, ia juga memiliki hobi menulis lagu, mengarang musik, makeup dan gaming. Bahkan, seluruh lagu-lagu milik BLITZEN diciptakan oleh Sazura.

Personil kedua, yakni Alya (19) merupakan main dancer sekaligus lead vokalis. Ia juga merupakan salah satu anggota yang berpartisipasi dalam menciptakan koreografi BLITZEN bersama Violla dan Kaluna Kaluna (17) diketahui merupakan lead dancer dan sub vokalis. sedangkan Violla (17) merupakan main dancer dan sub vokalis di BLITZEN yang memiliki hobi menari, bernyanyi, dan fashion. Sementara itu, keempat personil BLITZEN juga memiliki keahlian masing-masing dan membuat idol grup ini menjadi sangat berwarna. Meski begitu, mereka tetap menomor satukan sekolah.