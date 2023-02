JAKARTA - RCTI kembali menggelar Dahsyat Weekend Sore di Metropolitan Mall Cibubur, Bogor, Jawa Barat, pada 11 Februari mendatang. Kali ini, ada Top 10 MasterChef Indonesia yang tampil dalam acara ini.

Mereka adalah Gio, Romy, Fahmi, Ami, Syahril, Ravi, Abdi, Una, Angie, dan Amanda. Selain itu, ada penampilan khusus dari Wali, JKT48, Bams, Un1ty, Dadido Band, dan Fajar Sadboy yang tengah viral.

Tak sampai di situ, Dahsyat Weekend Sore juga akan diramaikan dengan kehadiran para pemain sinetron Rahasia dan Cinta. Mereka adalah Ranty Maria, Rayn Wijaya, Anrez Adelio, Elina Joerg, Sylvia Fully, Rendy Septino, Malida Dinda, dan Evan Marvino.

Acara musik populer RCTI ini dipandu sederet host ternama, dari Denny Cagur, Ayu Dewi, Melaney Ricardo, Claudia Andhara, hingga presenter cantik Celine Evangelista.

Penonton setia RCTI di kawasan Cibubur dan sekitarnya dapat merapat dan melihat langsung kemeriahan program Dahsyat Weekend Sore di Metropolitan Mall Cibubur, pada 11 Februari 2023, pukul 09.00-16.30 WIB.

Bagi Anda yang tidak bisa menonton langsung, jangan khawatir. Karena Dahsyat Weekend Sore akan tayang LIVE di RCTI, setiap hari Sabtu, pukul 14.30 WIB dan Minggu pukul 14.30 WIB. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya.*

