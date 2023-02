Harga fan meeting tersebut juga telah diumumkan Mecima Pro selaku pihak promotor resmi.

Tiket termurah untuk kategori Yellow dibanderol seharga Rp 1,2 juta. Lalu Green dijual seharga Rp 1,8 juta.

Sedangkan kategori Blue, tiket termahal yang posisinya berada dekat panggung dibanderol senilai Rp 2,6 juta.

Namun, sebelum bertemu Lee Jae Wook, ada beberapa fakta menarik yang harus diketahui oleh para pengger.

Berikut ini fakta menarik Lee Jae Wook, seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber.

1. Bekerja Paruh Waktu saat Sekolah

Lee Jae Wook mengaku pernah menjalani beberapa pekerjaan paruh waktu saat masih sekolah. Sambil bekerja, ia memikirkan pekerjaan mana yang benar-benar ingin digapainya hingga akhirnya tertarik pada akting. Tak lama setelah itu, ia mendaftar di kelas akting.

"Selama hari sekolah saya mengambil banyak pekerjaan paruh waktu. Pekerjaan saya macam-macam, tetapi aktinglah yang membuat saya merasa tertarik untuk melakukan sesuatu dan berhasrat untuk kerja keras," kata Lee Jae Wook dalam wawancara di majalah High Cut, November 2019.

2. Debut Drama

Debut Lee Jae Wook sebagai aktor langsung beradu akting dengan Hyun Bin dan Park Shin Hye dalam drama "Memories of The Alhambra" pada 2018-2019. Ia berperan sebagai Marco.

Kala itu, Lee Jae Wook dan Hyun Bin sama-sama berada di naungan agensi VAST Entertainment. Namun tahun 2021 Lee Jae Wook memilih hengkang setelah 3 tahun.

3. Anak kedua

Lee Jae Wook merupakan anak kedua dalam keluarganya. Dia memiliki seorang kakak perempuan.

Lee Jae Wook pernah bercerita reaksi keluarganya saat dirinya mulai dikenal dan memiliki penggemar. Diketahui, drama yang melambungkan namanya berjudul 'Extraordinary You'.

Ketika menikmati kopi di sebuah kafe beberapa pengunjung kafe yang mengenalinya bahkan meminta tanda tangannya.

"Ibu dan kakak perempuan saya juga berpikir ini membingungkan danmereka masih bolak-balik melirik saya antara di televisi dan kehidupan nyata," sambungnya.

4. Postur Tinggi

Lee Jae Wook memiliki tinggi badan mencapai 187 centimeter. Tak heran, ia sering didapuk menjadi model dan sering melakukan pemotretan.

5. Pri Berhati Lembut

Lee Jae Wook memang sering memerankan karakter yang dingin dan terkesan kejam, namun sosok asli Lee Jae Wook dalam kehidupan nyata adalah seseorang yang konyol dan cukup iseng.

Dia mengaku memiliki karakter lucu bahkan ketika masih duduk di bangku sekolah. Bahkan, ia sering iseng dan bercanda dengan teman-temannya.

Hal ini terlihat dalam video di balik layar yang dirilis tvN, dimana Lee Jae Wook, yang berusia paling muda, tampak selalu dimanja oleh para lawan mainnya, terutama Hwang Minhyun dan Shin Seung Ho.

Kepribadiannya yang menawan membuat suasana tetap hidup dan menyenangkan, terlepas dari diskusi rumit yang dilakukan untuk mempertajam karakternya di lokasi syuting “Alchemy of Souls”.

6. Tak Bisa Hidup Tanpa Ponsel

Seperti anak muda lainnya, aktor 24 tahun itu juga mengaku kecanduan pada ponselnya. Hal itu diakui saat melakukan wawancara dengan Marie Claire Korea.

Dia benar-benar tidak bisa hidup tanpa ponselnya. Dengan bercanda, dia bahkan lebih memilih gadget daripada teman-temannya. Menurutnya, semua informasi penting disimpan dalam ponselnya. Karena itu, dia menganggap ponsel sebagai teman seumur hidupnya. Hal yang sering dilakukannya adalah belanja online.

Selain itu, sang aktor berbagi bahwa dia merasakan kebahagiaan yang tak dapat dijelaskan ketika dia menerima pesan teks yang mengatakan bahwa paket hasil belanja online miliknya telah tiba.

7. Penghargaan

Meski tergolong aktor pendatang baru, Lee Jae Wook telah mendapatkab beberapa penghargaan bergengsi.

Seperti Best New Actor pada ajang MBC Drama Awards 2019, saat itu ia mengantongi penghargaan untuk perannya sebagai Baek Kyung dalam drama adaptasi webtoon “Extraordinary You”.

Kemudian, dia menerima penghargaan sebagai Best New Artist dalam gelaran Asia Artist Award pada tahun 2020.

Selain itu, Lee Jae Wook juga menerima penghargaan Male Actor of the Year-Rookie di ajang Brand of the Year Awards dan Excellence Award for Actor in a Miniseries di KBS Drama Awards untuk perannya dalam drama “Do Do Sol Sol La La Sol” pada tahun yang sama.

Lalu pada tahun 2022, ia juga mendapatkan anugerah Best Actor dari Asia Artist Awards 2022.