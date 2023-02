JAKARTA - Penyanyi sekaligus presenter, Andre Taulany, menjadi salah satu bintang tamu dalam konser Pesta Rakyat 30 Tahun Dewa 19 Berkarya. Kehadirannya di konser yang berlangsung pada sabtu, 4 Februari 2023 kemarin bahkan menjadi sebuah kejutan yang tak disangka-sangka oleh para Baladewa (sebutan untuk fans Dewa 19).

Dalam konser tersebut, Andre Taulany terdengar membawakan lagu andalan milik bandnya sendiri, yakni Stinky. Bahkan, beberapa Baladewa yang mengetahui lagu tersebut tampak ikut bernyanyi.

Menilik dari unggahan di akun Instagramnya, pria 48 tahun itu terlihat memamerkan momen saat dirinya berjalan di atas panggung. Andre bahkan sempat merangkul dan berjabat tangan dengan Ahmad Dhani dan Ari Lasso.

Mengikuti unggahannya, bapak tiga anak ini tampak bangga bisa tampil di sebuah panggung besar dengan puluhan ribu penonton. Apalagi, ia mendapatkan kesempatan emas untuk bernyanyi didepan 75 ribu penonton yang memadati Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

"Bangga sekali rasanya semalem bisa mendapat kesempatan dan kehormatan menjadi bagian dari Acara KONSER 30 TAHUN DEWA 19 di PESTA RAKYAT JIS 2023 di depan 75 ribu penonton," tulis Andre Taulany dikutip dari unggahan instagramnya, Minggu (5/2/2023).

Bukan Andre Taulany namanya jika tak memanfaatkan setiap momen untuk memancing gelak tawa. Saat menuliskan pesan terima kasih pada Ahmad Dhani, ia menyelipkan guyonan tentang lagu Mungkinkah yang dibawakannya.

"Terima Kasih Buat DEWA19 dan “Maestro” The One And Only Mr. @ahmaddhaniofficial yang sudah membuat lagu “Mungkinkah” menjadi “Mungkin Dong” keren banget," tambahnya.

Sementara itu, Andre Taulany juga turut menyampaikan rasa terima kasih pada sahabatnya, Ari Lasso serta seluruh personel Dewa 19 lainnya. Mengingat, mereka tampak rela berbagi panggung dengannya. "Juga my bestie mas @ari_lasso dan teman-teman @andra_photo @yukesampurna @vega.antares @drummergimbal @oncemekelofficial @elmarcello @virzhaofficial @realnugros @mulanjameela1 @wa2n_juniarso @reregrass@wong.aksan77," sambungnya. Melalui unggahannya, Andre Taulany tampak memberikan apresiasi pada pecinta musik di Indonesia, khususnya pada Baladewa. Tak lupa, ia juga mengucapkan selamat kepada Dewa 19 yang kini sudah genap berusia 30 tahun. "Dan terima kasih juga buat semua pecinta musik indonesia dan para BALADEWA dimanapun berada. Sukses terus Happy Anniversary 30 Tahun DEWA 19 tetap menjadi band terkeren di jagat raya," tutupnya.