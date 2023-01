JAKARTA - Thariq Halilintar genap berusia 24 tahun pada Minggu (29/1/2023). Momen tersebut dijadikan sang ibu, Lenggogeni Faruk untuk mengingatkan putranya.

Dalam postingan terbaru di Instagramnya, Lenggogeni Faruk mengunggah fotonya dengan Thariq. Keduanya tampak tersenyum manis ke arah kamera.

Terdapat bekas lipstik berwarna merah muda di pipi kanan Thariq menandakan sang ibu baru saja memberikan ciuman sayangnya.

"Anakku sayang @thariqhalilintar bertambah lagi usiamu, semoga bertambah sehat jiwa ragamu, semoga jg bertambah kematanganmu, bertambah kebesaran jiwamu, bertambah kehalusan sikapmu, kemantapan pikiranmu, kasih dan sayangmu karena Allah dan terutama sekali kasih dan sayangmu kepada Allah dan Rasulullah SAW," ungkap Lenggogeni Faruk.

Lenggogeni Faruk tak henti-hentinya mengingatkan Thariq untuk selalu mendekatkan diri dan menyerahkan segala urusan pada Tuhan.

"Bertambah Solid dengan Tuhan dan solidkan urusan-urusan kita dengan Tuhan. We love you so so much till the afterlife. Weโ€™re in the long run son, for the longest tine," tambahnya.

Kolom komentar Lenggogeni Faruk pun juga dipenuhi dengan ucapan selamat serta doa untuk Thariq. Namun, banyak pula yang mengaitkan caption itu dengan Fuji.

Diketahui, hubungan Thariq dengan Fuji memang belum mendapatkan restu dari Gen Halilintar. Namun, Thariq terus berusaha agar sang pujaan hati bisa diterima oleh keluarganya. "Caption-nya reminder banget ya um, its long run (ini jalan yang jauh) yuk cari pendamping yang bisa sampai jannah," kata @mhi***. BACA JUGA:Neneng Wulandari Masuk Rumah Sakit setelah Jadi Braidsmaid, Kiky Saputri Langsung Jenguk "Thariq terlalu jauh pacarannya, jadi agak ke arah negatif," ujar @hen***. "Orang tua paling tahu siapa yang pantas buat anaknya," sahut @yul***. "Semoga jodohnya wanita sholahe yang menutup aurat," komentar akun @kar***. "Amin, semoga jodoh Bang Thor yang Sholeha dan taat agama, karna sebaik-baiknya perempuan ia yang menutup aurat," tulis akun @dia***. Sementara itu, Thariq juga sempat mendapatkan surprise dari Fuji. Surprise tersebut dihadiri oleh Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.