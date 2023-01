JAKARTA - Musisi asal Amerika Serikat, Snoop Dogg, baru-baru ini membuat warganet Indonesia heboh. Pasalnya, sang rapper mengunggah foto di Instagram dan melengkapinya dengan lagu Indonesia.

Terlihat Snoop Dogg mengunggah fotonya bersama Jimmy Kimmel dan aktor George Clooney. Mereka kompak tersenyum di depan kamera.

"3. Casa migos," tulis pria kelahiran 20 Oktober 1971 itu.

Uniknya, dia menyematkan lagu untuk melengkapi unggahan tersebut menggunakan lagu Jangan Ada Dusta di Antara Kita yang dibawakan Ihsan Tarore dan Denada yang dirilis pada 2016.

Jangan Ada Dusta di Antara Kita yang dinyanyikan Ihsan Tarore dan Denada itu merupakan versi daur ulang. Sementara, versi pertamanya dirilis pada 1992, dinyanyikan oleh Broery Marantika dan Dewi Yull.

Unggahan Snoop Dogg tersebut langsung menuai beragam respons kocak netizen. Banyak yang bergurau bahwa pemilik nama asli Calvin Cordozar Broadus Jr. itu memang sebenarnya asli dari Indonesia.

"Gua curiga om Snoop DogG dulunya kost di Grogol," komentar netizen.

"Snoop Dogg kan orang Parung, wajar aja," komentar netizen lainnya.

Bahkan sejumlah artis Tanah Air turut antusias melihat unggahan Snoop Dogg. Mereka terlihat menuliskan komentarnya di unggahan sang musisi.

"Love youuuuu," kata Dewi Gita

"Please come to Indonesia," komentar Roger Danuarta

Bahkan sang penyanyi lagu Jangan Ada Dusta di Antara Kita, Denada, ikut terkejut melihat karya duetnya dengan Ihsan Tarore dijadikan backsound unggahan musisi dunia tersebut.

"WHOAAAAA!!! my soooonnnng!!!!" ujar ibu satu anak itu.