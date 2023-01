JAKARTA - Kimbab Family, content creator keluarga yang menetap di Korea Selatan untuk pertama kalinya menggelar meet and greet di Jakarta. Appa Jay, Mama Gina, Suji, Yunji, dan Jio menyambangi keluarga online, sebutan untuk penonton konten Kimbab Family di Gandaria City pada Sabtu (21/1/2023).

BACA JUGA: 4 Potret YouTuber Korea Kimbab Family Pakai Pakaian Adat Sunda, Gemas Banget!

Acara Meet and Greet with Kimbab Family “Keluarga Online Goes Offline” dihadiri oleh remaja dan dewasa, serta anak-anak dengan minimal usia enam tahun.

Selama acara berlangsung, para Keluarga Online tampak sangat ceria dan penuh antusias. Kimbab Family pun terlihat sangat ramah ke penggemar mereka.

Penyerahan donasi kepada Sabang Merauke. (Foto: dok Gushcloud)

Meet and Greet diawali dengan talkshow bersama Kimbab Family dan Sabang Merauke. Dalam talkshow ini, Mama Gina bercerita mengenai gaya parenting mereka, di mana Suji, Yunji, dan Jio lahir serta tumbuh di keluarga multikultural.

Berasal dari negara dan budaya yang berbeda, pada awalnya Appa Jay dan Mama Gina sempat merasa kesulitan dalam beradaptasi saat awal pernikahan. Namun, mereka bisa menghadapinya karena saling menghargai.

Menurut Mama Gina, jangan hanya ingin budaya kita diterima, tetapi kita juga harus mau menerima budaya lain. Oleh karena itu, Kimbab Family menunjukan keseriusannya dalam menyampaikan pesan saling menghargai dan toleransi melalui Meet and Greet ini.

Seluruh hasil penjualan tiket didonasikan ke Sabang Merauke, sebuah organisasi yang bergerak untuk mendorong generasi muda menanamkan nilai-nilai toleransi.

Donasi tersebut diberikan secara simbolis di atas panggung kepada Co-Founder Sabang Merauke Meiske Wahyu. Bagi Kimbab Family, toleransi adalah hal yang penting terutama dalam ruang lingkup keluarga.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama para Keluarga Online yang datang. Semua tampak antusias untuk berbincang dengan Kimbab Family.

Keseruan terus berlanjut hingga sesi games. Keluarga Online yang datang ditantang untuk menjawab quiz seputar Kimbab Family, di mana 10 penjawab yang benar dan tercepat berhak mendapat hadiah. Hadiah diserahkan langsung oleh Kimbab Family.

Tidak berhenti disitu, pengunjung yang hadir mendapat kejutan karena Kimbab Family bagi-bagi hadiah.

Di penghujung acara, Mama Gina mengaku senang dan tidak menyangka atas antusiasme Keluarga Online.

“Nggak expect, nggak pernah ada bayangan seperti ini,” ujar Mama Gina.

Appa Jay juga bercerita bahwa sebelum acara dimulai, mereka mengatakan jika Meet and Greet ini bukan acara, namun seperti acara keluarga.

Bagi Kimbab Family, kehadiran Keluarga Online sangat penting. “Kalau kita nggak punya Keluarga Online, kita nggak akan bisa seperti sekarang,” kata Mama Gina.

Inilah rangkaian acara yang ditunggu-tunggu oleh Keluarga Online. Sebelum keseruan acara berakhir, masing-masing pengunjung yang datang berkesempatan untuk foto bersama Kimbab Family.

Hingga acara berakhir, senyum mengembang menghiasi wajah para Keluarga Online.

Penasaran dengan berbagai kegiatan Kimbab Family, exclusive talent Gushcloud Korea, selama berada di Indonesia? Kunjungi channel YouTube Kimbab Family sekarang.

Hal Baru yang Kimbab Family Rasakan Setelah Videonya Ditonton Banyak Orang

Video keseharian bersama keluarga yang diunggah di YouTube sudah ditonton banyak orang, tentu memunculkan hal baru dalam kehidupan.

Ditemui bersama awak media, Appa Jay dan Mama Gina menceritakan bahwa saat ini, banyak orang yang kenal, menyapa, dan mengajak berfoto bersama ketika bertemu. Meski kaget dengan hal baru tersebut, namun mereka mengaku senang.

Meski isi konten video didominasi bersama keluarga, namun Appa Jay dan Mama Gina tidak memaksa ketiga anaknya untuk terus masuk ke frame.

“Kami ada macam-macam konten, terus kadang-kadang anak-anak tidak terlalu suka masuk ke frame, kami bolehin. Terus, kadang-kadang ada konten yang anak-anak mau ikut, seperti pergi ke tempat main,” tutur Appa Jay.

“Jadi, biasanya kita bilang, kita mau bikin konten ini besok, mau ikut apa engga, kalau nggak ikut, ya nggak papa, tapi kalau mau ikut, ya ayo,” ujar Mama Gina.

Bagi Keluarga Online yang selalu ditemani dan terhibur dengan video-video Kimbab Family, tidak perlu khawatir karena mereka akan terus melanjutkan karya mereka di YouTube dalam kurun waktu yang lama.

“Setelah kami posting video, terus bikin konten seperti ini, kami suka prosesnya,” kata Appa Jay.

“Saat ini, masih pengen terus di YouTube. Masih lama,” ujar Mama Gina.

Baca Juga: 50 Tahun Berkarya, Indomie Konsisten Hidupkan Inspirasi Indomie untuk Negeri

Follow Berita Okezone di Google News

(FDA)