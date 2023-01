JAKARTA - Dul Jaelani bersama bandnya, Qodir akan mengemas ulang lagu Mbah Surip berjudul Bangun Tidur. Qodir akan menghadirkan lagu Bangun Tidur dengan kemasaan kekinian dan unsur rock.

Dul Jaelani menjadi motor ide mengangkat ulang lagu Bangun Tidur dari Mbah Surip.

โ€œAsal muasal ide lagu ini muncul dari Dul Jaelani. Dul yang punya ide, dia suka banget lagu itu karena katanya dia kaum rebahan hahaha," ujar Axel CB yang merupakan keponakannya penyanyi legendaris Atiek CB.

"Jadi kami ingin buat lagu dengan aransemen untuk kaum rebahan tapi dalam nuansa penuh semangat dan tentu rock. Karena kami ingin memperjuangan musik rock agar kembali ke skena komersial, tentu bersama band rock gen z lainnya ,โ€ lanjut Axel.

Dul mengakui mengemas lagu Bangun Tidur karena keseringan meng-cover lagu tersebut ketika live.

โ€œAwalnya, kita memang sering banget membawakan lagu ini secara live. Karena kita emang suka banget lagu ini. kita suka mendengarkan lagu Alm. Mbah Surip ini di saat-saat sedih. Jadi kami ingin membuat versi audionya saja sebagai bentuk portofolio meng-cover lagu orang tapi tentu dengan warna kami ,โ€ kata Dul Jaelani.

rekaman lagu Bangun Tidur ini digarap dengan sentuhan live di studio rekaman. Buat Qodir ini jadi sangat menarik dalam mengulik lagu ini saat sebelum proses rekaman live tadi.

โ€œ Uniknya saat kami memutuskan untuk membuat rekaman lagu ini secara live recording. Kami ingin merasakan perjuangan musisi jaman dulu yang kalau rekaman harus one take. Kami sangat salut dengan perjuangan musisi jaman dulu. Mungkin latihan seratus kali untuk satu take. Bukan latihan satu kali untuk seratus take. Beruntungnya karena kita sering membawakan secara live, kita take dua kali. Dan akhirnya yang terpakai yang pertama karena lebih jujur. Kesulitannya ya harus main bener dari awal sampai akhir. Alhamdulillah QODIR berhasil ,โ€ jelas Dul Jaelani.

Baca Juga: Lindungi Diri dan Keluarga, Liburan Tanpa Curiga

Follow Berita Okezone di Google News

(aln)