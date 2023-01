JAKARTA - Gisella Anastasia baru beberapa bulan terakhir memperkenalkan sosok Rino Soedarjo sebagai kekasihnya di hadapan publik. Rino bahkan ramai mendapatkan sanjungan usai memberikan izin pada Gisel untuk berlibur bersama anak dan mantan suaminya.

Akan tetapi, usai liburan Gisel bersama Gempi dan Gading Marten berakhir, muncul kabar kurang menyenangkan terkait hubungan asmaranya dengan Rino Soedarjo. Kabar kandasnya hubungan mereka mendadak muncul lewat komentar salah satu makeup artist.

Melalui akun Instagram pribadinya, Gisel awalnya mengunggah foto hasil makeup dari Victoria Makeup Atelier. Ia bahkan tampak memuji sang makeup artist yang telah berhasil membuat wajahnya semakin cantik berkat riasannya.

"Makasi ya c.. paket komplit selain udh pasti jadi cantik, jiwa raga juga jadi much better dan semangat! Hihi.. Love you!," tulis Gisel pada keterangan fotonya.

Unggahan bintang film Anak Titipan Setan itu lantas langsung dibalas oleh Victoria melalui kolom komentar. Dalam tulisannya, sang makeup artist sempat balik memberikan pujian pada Gisel sambil menyinggung soal status dari ibu satu anak ini.

"Single, cantik, siapa yang punya?," tanya Victoria.

Unggahan tersebut sontak membuat netizen ramai mempertanyakan soal hubungan Gisel dengan Rino. Pasalnya sebelum memutuskan untuk berlibur dengan Gading dan Gempi, Rino masih sempat menemani wanita 32 tahun itu untuk membuat video tanya jawab bersama Luna Maya.

"masa iyaa single ciii," tanya vii***.

Baca Juga: Lindungi Diri dan Keluarga, Liburan Tanpa Curiga

Follow Berita Okezone di Google News

"seriusan ini ci? Balik sama @gadiiing dong kak @gisel_la," lanjut ester***. "Emang iya bener single.? Apa gara2 liburan .?," sambung aldian***. "@victoria_makeupatelier padahal suka bgt vibes kalian @gisel_la @rinosoedarjo," timpal vioni***.