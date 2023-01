JAKARTA - Kabar tak menyenangkan datang dari artis Indra Birowo. Sang ibunda, Farida Yusuf, meninggal dunia. Hal ini diketahui dari unggahan Insta Story istri Indra, Noella Adrianty.

Perempuan yang akrab disapa Bubu itu membagikan ulang Insta Story rekannya, pemilik akun @lelarij, yang menulis pesan duka tentang berpulangnya sang mertua.

"Telah berpulang ke rahmatullah ibu Farida Yusuf binti Yusuf Tayibnafis, ibu dari Indra Birowo, mertua dari Bubu Ui Birowo. Semoga Allah lapangkan dan ampuni segala dosanya," tulis akun tersebut.

Sementara ditilik dari akun Instagram Indra Birowo, dia mengunggah potret almarhumah dengan mendiang sang ayah. Ia melengkapi foto orangtuanya dengan kalimat menyentuh.

"Papa dan mama reunited in love. Miss you already (bersatu kembali dalam cinta, rindu kalian)" tulis Indra Birowo.

Sebelumnya ayah Indra, Wargandi Suryo, meninggal dunia pada 29 Juli 2022 di usia yang ke-85. Sejak usia 50 tahun, sang ayah sudah 3 kali terkena stroke 3.

Wargandi Suryo dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Jenazah dimakamkan dengan upacara khusus lantaran tergabung sebagai anggota militer hingga berpangkat Letnan Kolonel.