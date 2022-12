JAKARTA - Lama tak muncul di dunia hiburan, aktris Nadia Saphira datang dengan kabar bahagia. Pasalnya, setelah tiga tahun menanti, dirinya dikaruniai seorang anak laki-laki pada Jumat, (30/12/2022).

Bintang film Cintapuccino itu mengunggah dua foto di instagram pribadinya. Foto pertama memperlihatkan wajah bayi laki-lakinya dan foto kedua memperlihatkan sang suami, Mikael Mirdad yang sedang menggendong bayinya.Â

"Here comes the Son," tulis Nadia Saphira dalam keterangan unggahan itu.

Unggahan kelahiran putra pertama Nadia itu pun dibanjiri oleh komentar dari rekan sesama artis yang turut berbahagia atas kelahiran itu.

"congratulations my darling, cant wait to see the baby boy,"tulis @marshatimothy

"congrats nadiaa,"tulis @lunamaya

"Awwww congratulations nad & mik,"tulis @ririndwiariyanti.

BACA JUGA:Erina Gudono Bongkar Amalan Jalur Langit sang Ibu untuk Rumah Tangganya dengan Kaesang

Baca Juga: Lindungi Diri dan Keluarga, Liburan Tanpa Curiga

Follow Berita Okezone di Google News

Nadia pertama kali mengumumkan kehamilannya lewat maternity shoot yang diunggah pada Juli 2022 lalu. Menilik dari beberapa unggahannya, Nadia sepertinya sedang menggelar acara pengajian saat mengumumkan kehamilannya itu. Dalam foto berlatar hitam putih yang dibagikan, Nadia Saphira menunjukkan perutnya yang sudah membuncit. Sang suami juga turut mendampinginya di potret tersebut. Beberapa kali Nadia juga mengunggah foto maternity shoot beberapa minggu menjelang persalinannya.