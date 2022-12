MARCELLA Nursalim merupakan peserta X Factor Indonesia 2021 yang mampu membius para juri berkat suaranya yang indah dan unik. Selain itu, parasnya yang cantik tentu menarik perhatian penggemar. Tak hanya itu, ternyata Marcella menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia dan mempelajari instrumen musik tradisional seperti Gamelan Jawa.

Di panggung X Factor Indonesia, wanita asal Yogyakarta ini berhasil meluluhkan hati para juri dengan membawakan lagu ‘(I'm Your) Hoochie Coochie Man’ yang dipopulerkan oleh Muddy Waters. Tak hanya itu, penampilannya menyanyikan lagu ‘I'd Rather Go Blind’ dari Etta James ditonton sebanyak lebih dari 1,8 juta kali di YouTube Channel X FACTOR ID.

Memiliki YouTube Channel pribadi, Marcella kerap membagikan video penampilannya bernyanyi dan memainkan alat musik tradisional. Kali ini, Marcella membagikan penampilan duetnya bersama Phil Antonio membawakan lagu R&B berjudul ‘Hit the Road Jack’.

Sebagai informasi, ‘Hit the Road Jack’ merupakan lagu R&B yang diciptakan oleh Percy Mayfield dan dibawakan oleh Ray Charles pada 1961. Lagu ini bahkan menduduki US hit nomor 1 pada 1961, serta memenangkan Grammy Awards dalam kategori Best R&B Recording. Hal ini menjadikan ‘Hit the Road Jack’ salah satu signature dari Ray Charles.

Harmonisasi vokal Marcella dan Phil begitu memanjakan telinga siapapun yang mendengar keduanya bernyanyi. Ditambah dengan interaksi keduanya yang manis membuat penampilan keduanya semakin mengesankan dengan iringan alat musik gitar, drum, dan double bass.

Buat yang penasaran dengan penampilan Marcella dan Phil menyanyikan ‘Hit the Road Jack’, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Marcella Dee, ya!

