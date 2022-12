JAKARTA - Kontestan Indonesian Idol, Samuel Siahaan asal Medan mendapatkan masukan dari idolanya, yaitu Judika. Pasalnya, ia masih banyak teknik vokal yang harus diperbaiki.

“Satu yes, satu no. Oke ini tipis-tipis ada nada yang bener, jangkauan nadanya juga oke, cuman mungkin tekniknya mungkin harus diasah lagi, tapi rangenya luas banget,” kata Judika, dikutip dari kanal YouTube Indonesian Idol, Kamis (29/12).

Judika mengaku belum puas mendengarkan suara Samuel. Pada akhirnya, ia meloloskan Samuel ke babak selanjutnya.

“Masih penasaran pengen lihat sam, jadi aku yes. Dua yes dari David, Judika, Anang no, sekarang dikta ‘No juga’,” ujar Judika.

Bunga Citra Lestari juga menyampaikan merasa tak ada masalah. Ia pun sontak memberikan yes kepada Samuel.

“Aku sih nggak ada masalah. Aku jelas udah pasti, yes,” tandas BCL.

Walaupun mendapatkan tiga yes dari juri, Samuel tetap menunjukkan kepada Anang Hermansyah bahwa dirinya layak masuk Indonesian Idol.

“Penampilan selanjutnya saya akan meyakinkan mas Anang bahwa saya layak di Indonesian Idol,” pungkas Samuel.

Seperti diketahui, Samuel Siahaan merupakan seorang pengusaha jasa transportasi, yakni tambal ban di kota asalnya Medan. “Kegiatan sehari-hari saya bang, bekerja di jasa transportasi, tambal ban,” pungkas Samuel. “Saya ikut Indonesian Idol, tujuan saya untuk membanggakan kedua orangtua, dan bertemu idola saya. Saya berani sampai saat ini karena orangtua saya,” imbuh Samuel.