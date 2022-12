Selain itu, Gisel juga mengungkapkan rencananya berlibur dengan Gempi dan Gading pada akhir tahun ini.

Menurutnya, itu merupakan permintaan langsung dari Gempi sejak satu tahun lalu.Â

Apalagi, sebagai orang tua, Gisella Anatasia maupun Gading Marten ingin memberikan yang terbaik bagi Gempi.

"Memang kan kita selalu komitmen keep the best for Gempi gitu jadi ya kita merencanakan liburan gitu," kata Gisel beberapa waktu lalu.