JAKARTA - Verrell Bramasta mengunggah potret diri di depan pohon Natal sambil membawa sebuah bungkusan kado. Penampilan Verrell semakin bernuansa Natal lantaran mengenakan hoodie berwarna merah dan hijau.

Terlebih lagi, Verrell tampak memakai topi khas sinterklas sambil tersenyum manis. "All i want for Christmas... is you," tulis Verrell Bramasta, dikutip pada Senin (26/12/2022).

Verrell lantas mengucapkan Natal kepada mereka yang merayakan. Tak lupa pula, bagi yang tidak merayakan Verrell menyampaikan suka cita momen liburan.

"Merry Christmas to those who celebrate & happy holiday for those don't!" katanya.

Banyak yang menyambut baik unggahan Verrell, tapi banyak juga netizen yang berdebat. Sebagian menganggap tak masalah jika Verrell hanya sekedar mengucapkan selamat Natal, tapi banyak pula yang bertentangan.

"Kamu muslim kok ngucapin sih? ini tentang akidah, toleransi sih toleransi, tapi jangan sampai mengorbankan akidah," ujar @han*****

Merespons banyaknya perdebatan netizen di kolom komentar, Verrell Bramasta lantas membuat sebuah insta story. Dalam postingannya, Verrell menampilan tangkapan layar salah satu komentar netizen yang tidak mempermasalahkan ucapan Selamat Natal.

"Waduh, ngucapun selamat hari Natal aja kena bully, padahal itu hanya sebagai ucapan toleransi kepada sahabat dia yang banyak non muslim. Masa iya ngucapin selamat hari Natal aja itu merupakan suatu dosa," tulis netizen @jack********

Bersama dengan tangkapan layar tersebut, Verrel Bramasta juga menuliskan pendapatnya. Dia sepakat bahwa Merry Christmas hanyalah sebatas toleransi umat manusia,

"Guys, Chill, itu hanya bentuk dari toleransi kepada sesama manusia. Salam Toleransi," katanya.

Follow Berita Okezone di Google News

Sementara itu, dalam rangka merayakan liburan pergantian tahun, Verrell Bramasta bersama sang ayah, Ivan Fadilla melancong ke Negeri Sakura. Mulanya, Verrel dan ibunya, Venna Melinda hendak berlibur bersama. Namun karena adanya miss komunikasi, Verrell dan Venna batal ke Jepang. Venna Melinda akhirnya ke Hongkong bersama suami, orangtua, serta putri adopsinya.