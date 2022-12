JAKARTA - Kontestan Indonesian Idol, Yakobus Liberto yang akrab disapa Ono dari Flores, Nusa Tenggara Timur Berhasil mendapatkan yes dari kelima dewan juri. Berkat petikan gitar dan suaranya yang memukau.

“Seneng banget bisa ketemu temen-temen baru, juri, artis, dari bisa membanggakan orangtua,” kata Ono, dikutip dari kanal YouTube Indonesian Idol 2023.

Melalui suaranya yang memukau dengan membawakan lagu Use Somebody yang dipopulerkan oleh Kings of Leon. Membuat hati dewan juri langsung terpanah kepadanya.

Ono juga ditantang oleh dewan juri untuk menyanyi lagu asal Flores. Ia pun bersedia dan membawakan lagu Jamilah, yang dipopulerkan oleh Rany Simbolon.

Tanpa berlama-lama dewan juri pun langsung memberikan penilaian kepada Ono. Dengan memberikan golden tiket untuk ke babak selanjutnya.

Tak disangka video Ono yang diunggah kanal YouTube Indonesian Idol 2023. Masuk trending ke lima dengan mendapatkan 1.8 juta penonton.

Seperti diketahui, Yakobus Liberto yang akrab disapa Ono dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Berusia 26 tahun yang berprofesi sebagai freelance singer.

Ternyata Ono sangat menyukai musik karena alat musik yang bisa mengubah dunia. Selain musik ia mengaku menyukai seni tato. “Saya mempunyai beberapa tato yang erat dalam saya bermusik. Pertama gitar karena saya bernyanyi harus ada gitar. Karena saya rasa itu feel,” tandas Ono.