JAKARTA - Gisella Anastasia dan mantan suami, Gading Marten akan liburan bersama. Keputusan ini dilakukan atas permintaan anak semata wayang mereka, Gempita Nora Marten.

"Iya sama Gempi sama mas Gading," ujar Gisella Anastasia saat ditemui di kawasan Pluit, Jakarta Utara Sabtu (17/12/2022).

Rupanya liburan bersama tahun ini merupakan permintaan dari sang anak sejak tahun lalu. Gempi meminta agar liburannya bareng bersama sang ayah.

"Jadi persiapan liburan tuh sudah dari tahun lalu tuh Gempi udah request emang mau liburan sama papa sama mama dong jangan pisah-pisah tempatnya," ungkap Gisella Anastasia.

Sadar sang anak semakin besar dan sudah bisa meminta sesuatu kepada kedua orangtuanya. Gisel dan Gading mengaku bahwa mereka akan memberikan yang terbaik untuk sang anak.

"Kata dia mau liburan bareng jadi ya kan lucu ya anak udah gede keinginan dan memang kan kita selalu komitmen keep the best for Gempi gitu jadi ya kita merencanakan liburan gitu," jelas Gisel.

Namun kekasih Rino Soedarjo itu belum mengetahui tujuan destinasi liburan mereka nanti.

Sebab Gempi menginginkan berlibur ke tempat yang sedang bersalju.

"Nah itu yang belum pasti. Yang pasti ya cari gimana Gempi bisa main salju. Tapi salju dimana gak tau deh ini juga sambil cari," tutur Gisella Anastasia.

Seperti diketahui, hubungan Gisel dan Gading sampai saat ini masih terjalin dengan baik, meski sudah tak menjadi pasangan suami istri lagi. Bahkan tak jarang mereka juga terlihat kompak dalam acara yang berkaitan dengan sekolah Gempi.