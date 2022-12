JAKARTA - Selebgram Rachel Venna kembali menjadi bahan perbincangan netizen setelah tak hadir di acara kejutan ulang tahun putranya dengan Niko Al Hakim, Xabiru Oshe Al Hakim.

Diketahui, Xabiru Oshe Al Hakim genap berusia 5 tahun pada Senin (12/12/2022). Rachel tak bisa memberikan surprise untuk sang putra tepat waktu lantaran sedang berada di Bali.

Rachel sempat mengungkapkan kekecewaannya setelah yang suami yang akrab disapa Okin itu membuat kejutan ulang tahun Xabiru mendahului dirinya.

Padahal, dirinya sudah meminta Okin untuk tak mendahuluinya. Permintaan itu pun langsung mendapat kritikan dari seorang netizen.

Rachel pun kemudian menjelaskan alasannya tak bisa hadir tepat waktu di acara Xabiru. Ia mengungkap sedang berada di Bali untuk acara pernikahan sahabatnya.

“Aku datang ke nikahan temanku yang sekali seumur hidup dan jadi bridesmaid juga. Plus aku yang ngasih speech di nikahan dia karena sahabatan sama aku dan nemenin aku pasca perceraian,” ungkapnya dalam akun, @rachelvennya, Selasa (13/12/2022).

Lebih lanjut, Rachel mengaku kelelahan hingga sakit. “Aku gak bisa pulang tanggal 13 (Desember) karena aku sangat kecapean dan aku demam berkali-kali,” tulisnya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

“Aku cuma kecewa karena aku gak dikabarin, bahkan gak di-VC (video call) saat abang ultah. Aku melakukan itu saat ayahnya gak bisa hadir di hari ulang tahunnya tahun lalu,” lanjutnya.

"Aku sedih banget aku lewatin birthday abang karena hal yang cuma-cuma. Semoga enggak ada lagi kayak gini dan semoga juga aku bisa lebih bijak," tambah Rachel.

Namun bukan membuat netizen simpati, Rachel malah semakin mendapatkan nyinyiran. Bahkan, ia disebut playing victim oleh netizen.

Menurut mereka Rachel tetap memilih untuk menetap di Bali ketimbang ulang tahun putranya, Xabiru.

“Kemarin kabur karantina alesannya bela-belain buat anak, sekarang anak ultah manaaa?,” sambung akun @alah*****.

“Lu tuh bener-bener definisi playing victim,” kata akun @rp******.

"Rachel vennya adalah definisi manusia playing victim," tulis akun @flyxxx.

"Aku kira seorang ibu bakal prioritasin their kids over everything. Stop playing victim please, yang berhak bahagia bukan cuma Rachel Vennya," ujar tulis @seicxxx.

Setelahnya, banyak juga netizen yang memberikan dukungan pada Okin. Menurut netizen, Okin sebagai ayah juga berhak memberikan kejutan untuk putranya.

“'Jangan duluin aku boleh?' Sementara kalau tanggal 13 tuh udah ganti tanggal ganti hari alias ultahnya dah lewat gak pikirin perasaan anaknya apa gimana ya," tulis @sweetxxx

“Rachel, maaf aku mengatakan ini tapi temanmu memiliki teman lainnya tidak hanya kamu, dia juga memiliki keluarga, tapi anakmu, Xabiru dan Chava hanya memiliki kamu dan Okin. Pikirin itu,” ujar @xyzaxxx.

“Gue bingung, apa salahnya Okin ngajakin abang dan adik tiup lilin? Justru yang menurut gue salah, kenapa malah ada di Bali dan bisa happy with your friend sedangkan tau kalau ada hari yang lebih penting disitu, yaitu hari tepatnya abang ada di bumi ini,” ujar akun @choxxx.

“Kalau gak bisa dateng dan mau VC harusnya bilang aja kalau mau VC. Kalimat ‘jgn duluin aku’ seolah-olah Okin gak berhak ngucapin ke anaknya sendiri sebelum dia ngucapin,” kata @nissaxxx.

“Chel, dari narasi lo yang bilang "jangan duluin aku boleh?" ke Okin sementara Okin juga bapaknya, kalo gak ada dia lu gak akan punya Xabiru dan Chava, gue kek pengen jotos elu aja sih sorry to say :),” tulis akun @callxxx.

Diketahui, Rachel dan Okin memiliki satu anak laki-laki bernama Xabiru Oshe Al Hakim, dan satu anak perempuan bernama Chava Al Hakim.

Meski sempat mengaku kecewa, Rachel tetap mengunggah foto kebersamaannya dengan Xabiru, Chava serta Okin sebagai perayaan ulang tahun ke-5 sang putra.