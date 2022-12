JAKARTA- Oreo Blackpink berhasil menyita perhatian masyarakat Indonesia belakangan ini. Bagaimana tidak? Keluaran terbaru Oreo tersebut dinilai unik karena berhasil menggaet salah satu girl group paling populer asal Korea Selatan, yakni Blackpink.

Nah, seakan belum berhenti memberi kejutan bagi para BLINK, Oreo Blackpink diketahui juga akan menghadirkan produk terbarunya yang bernama Special Bundle Pack Oreo 12.12. Informasi Exclusive Launch produk Oreo itu di Shopee dibagikan melalui akun Instagram Shopee Indonesia @shopee_id pada Senin, 5 Desember 2022.

“Sobat Shopee, nantikan SPECIAL BUNDLE PACK #OreoBlackpink hanya di 12.12! Penasaran apa aja ya isinya? Stay tuned! STOCK TERBATAS & Exclusive HANYA TERSEDIA di Shopee ” tulis akun @shopee_id dalam caption unggahan tersebut.

Dalam postingan itu, terlihat kotak hitam yang tampak eksklusif dengan sentuhan warna pink ala Blackpink. Di bagian depan, tertulis “LIMITED EDITION”. Sementara itu, di bagian atasnya, terlihat logo “Oreo”.

Berdasarkan caption unggahan Shopee tersebut, dapat disimpulkan bahwa Special Bundle Pack Oreo 12.12 akan diluncurkan secara eksklusif dengan stok terbatas, hanya di Shopee. Adapun produk ini mulai bisa dibeli pada Senin, 12 Desember 2022 mendatang, yang bertepatan dengan puncak promo Shopee 12.12 Birthday Sale.

Namun, hingga kini, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa saja produk yang akan terdapat dalam kotak atau pack itu. Warganet pun bertanya-tanya, kira-kira, apa isi Special Bundle Pack Oreo 12.12 itu?

Meski belum mengetahui isi produk eksklusif itu, warganet sudah membanjiri postingan Instagram Shopee. Mereka antusias menunggu peluncuran eksklusif Special Bundle Pack Oreo 12.12 yang akan diluncurkan secara eksklusif hanya di Shopee.

“MAU PAKE BANGET, yang edisi PC aja aku belum dapet pas jam 12 selalu kalah garcep terus 😭” tulis akun @oviecue.

“BOXNYA LUCU BENER” kata @juunpi.

“Kece bgt mauu ” ujar @rf.prfrstaaa_.

“MAU..MAU..MAU Bangeett” tulis @taqinyyz.

Sebelumnya, diketahui ada beberapa produk Oreo Blackpink yang beredar di pasaran. Salah satu varian yang paling terkenal adalah Oreo Blackpink kemasan kotak yang berisi enam bungkus Oreo kemasan kecil dengan berat bersih masing-masing 28,5 gram. Oreo tersebut memiliki biskuit berwarna pink dengan isian krim cokelat pada bagian tengahnya.

Hal yang menarik perhatian warganet bukan hanya warna Oreo itu yang unik dan rasanya yang nikmat. Lebih dari itu, warganet, khususnya para BLINK–sebutan untuk fans Blackpink–juga membeli varian Oreo Blackpink kemasan kotak untuk mendapatkan photocard member Blackpink idola mereka.

Photocard yang dimaksud yakni 2 photocard Lisa, 2 photocard Jennie, 2 photocard Rose, 2 photocard Jisoo, dan 2 photocard grup Blackpink. Jadi, setiap pembelian Oreo Blackpink kemasan kotak, kamu akan mendapatkan salah satu photocard tersebut secara acak.

Selain mengeluarkan varian Oreo Blackpink kemasan kotak tersebut, Oreo juga meluncurkan empat varian Oreo Blackpink lainnya, yakni Oreo Strawberry, Oreo Blueberry, Oreo Chocolate, dan Oreo Vanilla. Semua varian itu dibalut dengan kemasan bertajuk Blackpink yang layak untuk dikoleksi.

Empat varian Oreo Blackpink itu sudah terlebih dahulu dijual secara eksklusif di Mondelez Official Store yang ada di Shopee pada Jumat, 2 Desember 2022 silam. Setiap restock pukul 12.00 WIB, produk Oreo Blackpink di Mondelez Official Store terpantau langsung habis atau sold out dalam hitungan detik. Jadi, para BLINK sangat antusias untuk mengoleksi kemasan dan photocard member Blackpink favorit mereka.

Bagi para BLINK, tentu ini jadi kesempatan emas untuk kamu menambah koleksi kemasan Oreo yang khas dengan idolamu. Oleh karena itu, siapkan aplikasi Shopee kamu untuk mendapatkan Special Bundle Pack Oreo 12.12 yang diluncurkan secara eksklusif hanya di Shopee pada Senin, 12 Desember 2022. Jangan sampai kehabisan!

