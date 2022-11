JAKARTA - Artis Gisella Anastasia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-32 pada 16 November lalu. Di Momen spesialnya itu, hadir sang kekasih, Rino Soedarjo, yang ikut memberikan kejutan untuk Gisel.

Rino juga totalitas ketika datang di perayaan ulang tahun sang pujaan hati. Sang pengusaha yang dikenal berpenampilan manly, tiba-tiba bersedia menggunakan baju lucu bermotif polkadot.

Hal itu diabadikan dalam vlog YouTube Melaney Ricardo. Ketika Rino sedang bersiap-siap ingin memakai baju polkadot itu, ia disebut calon pengantin.

"Calon pengantin harus siap," ujar seorang pria yang disapa papa oleh Melaney.

"Calon apa, pa?" tanya Melaney lagi.

"Pengantin," kata pria itu.

Kemudian Rino diminta memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Gisel. Ia berharap agar perempuan yang dicintainya itu selalu mendapatkan yang terbaik di usia barunya.

"Semua yang terbaik, semoga menjadi semakin dewasa, tambah sayang sama semuanya, tambah sayang sama teman, keluarga, pokoknya jadi pribadi yang lebih baik. All the best and happiness," ujar keluarga Dita Soedarjo ini.

Vlog YouTube Melaney yang menampilkan kemeriahan ulang tahun Gisel ini menuai komentar netizen. Di antaranya turut mengucapkan selamat kepada sang artis dan mendoakan hubungannya dengan Rino.

"Happy birthday mamanya Gempi. Wish u all the best from God, ya," komentar netizen.

"Mama isel dan kak rino semoga selalu bahagia dan diberkati. Kalian terlihat cocok bersama," komentar netizen.