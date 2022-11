MUSISI Selena Gomez baru saja merulis film dokumenter tentang dirinya bertajuk My Mind and Me. Film tersebut resmi dirilis pada 4 November 2022.

Dalam film yang dirilis lewat platform Apple TV+ tersebut, sang pelantun Lose You To Love Me itu menjabarkan bagaimana perjuangan hidup yang ia alami. Mulai dari menghadapi penyakit lupus yang dideritanya, hingga kandasnya hubungan asmara dengan penyanyi, Justin Bieber.

Gomez mengatakan masa-masa tersebut tentu begitu berat untuknya. Terlebih para fans dirinya dan sang mantan, Jelena masih terus menjodoh-jodohkan meski keduanya telah berpisah.

“Saya merasa dihantui oleh hubungan masa lalu yang tidak ingin dilepaskan oleh siapa pun. Kemudian saya melewatinya, dan saya tidak takut lagi,” ungkap Gomez dikutip MNC Portal Indonesia, Sabtu 5 November 2022.

Gomez mengaku melewati masa yang berat pasca berpisah dengan pelantun ‘Peaches’ itu. Ia bahkan mengaku kandasnya hubungan mereka menjadi sebuah pelajaran hidup untuknya.

“Ini lebih dari sekedar cinta yang hilang. Saya belajar untuk memilih diri saya sendiri, untuk memilih hidup,” kata Gomez.

Meski begitu, bintang pop 30 tahun ini menganggap keputusan perpisahannya dengan Justin Bieber adalah hal yang harus dilakukan. Ia menganggap ini adalah keputusan terbaik dalam kehidupannya. "Tapi saya hanya berpikir itu perlu terjadi dan pada akhirnya itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada saya," jelasnya. Sebelumnya, Selena Gomez dan Justin Bieber menjalin asmara sejak tahun 2010. Hubungan mereka pun kerap putus nyambung, dan sempat kembali bersemi di tahun 2018. Sayangnya, kembalinya hubungan Gomez dan Justin Bieber tak bertahan lama. Setelah kembali bersama selama beberapa bulan, keduanya resmi berpisah dan Bieber menikah dengan Hailey Baldwin pada Juli 2018.