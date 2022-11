JAKARTA - Fujianti Utami alias Fuji berulang tahun ke-20, Kamis (3/11/2022). Perayaan ulang tahunnya kali ini tetap terasa spesial dengan adanya sosok sang kekasih, Thariq Halilintar.

Thariq Halilintar lantas memberikan ucapan spesial di hari ulang tahun Fuji. Di momen spesial itu, ia berharap agar sang kekasih menjadi sosok yang lebih dewasa lagi.

“Selamat ulang tahun Fujianti Utami Putri yang ke-20, banyak pendewasaan yang luar biasa, banyak yang kamu hadapi, banyak yang kamu tangisi but here you are, melewati semuanya dengan senyum paling manis,” ujar Thariq, melalui akun Instagram @Thariqhalilintar, Kamis, (3/11/2022).

Thariq juga mengaku bangga atas segala sesuatu yang telah dilewati oleh sang kekasih. Dalam unggahan tersebut, ia juga yakin bahwa mendiang Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel bangga melihat sosok Fuji yang pekerja keras.

“Disini kami semua bangga sm kamu untuk segala kekuatan dan pencapaian km, mungkin aku belum sempat kenal sama almarhum Uda Febi dan Ka Vanes tapi aku yakin mereka tersenyum bangga melihat kamu melihat kerja keras kamu di sini. Sama-sama kirim alfatihah untuk mereka yuk, happy birthday sayang i love you,” lanjut Thariq.

Dalam unggahan tersebut, Thariq tampak merangkul mesra pinggang Fuji yang tengah memegang sebuah buket bunga besar berwarna merah di sampingnya. Sang kekasih tampaknya begitu bahagia dengan kejutan yang diberikan orang-orang tersayangnya, termasuk Thariq. Hal itu terlihat dari senyum sumringah yang dilemparnya ke arah kamera. Sebelumnya, sehari sebelum hari ulang tahunnya tiba, Fuji menyempatkan diri untuk mengunjungi makam Vanessa Angel dan Bibi. Momen itu ia unggah dalam akun Instagramnya. Fuji tak sendirian, ia tampak ditemani dengan sang kakak, Fadly Faisal dan keponakannya, Gala Sky anak Vanessa dan Bibi Andriansyah.*