MEDANÂ - Finalis Indonesian Idol season 10, Olivia Pardede hadir menghibur dan memotivasi ratusan peserta audisi Indonesian Idol season 12 yang digelar di Medan International Convention Center (MICC), Sabtu (22/10/2022).

Olivia sempat membawakan 6 lagu di hadapan peserta audisi. Yakni lagu Halo yang dipopulerkan Beyonce, Cinta dan Rahasia yang dipopulerkan Yura Yunita dan How Deep is Your Love yang dipopulerkan Bee Gees.

Penyanyi yang akan segera mengeluarkan single kedua di awal November 2022 itu juga membawakan lagu batak berjudul Sai Anju Ma Au yang dipopulerkan Victor Hutabarat. Di akhir penampilannya Olivia membawakan lagu Sang Dewi dari Titi DJ dan Kala Cinta Menggoda dari Chrisye.

Usai menghibur para peserta audisi, Olivia yang dahulunya mengikuti audisi Idol season 10 di Bandung, memotivasi para peserta audisi dengan berbagai pengalaman audisinya. Menurut Olivia, hal yang paling penting disiapkan untuk menghadapi audisi adalah persiapan fisik, mental dan juga lagu yang akan dinyanyikan.

"Mental yang paling harus disiapkan untuk menghadapi juri. Aku dulu juga grogi. Karena pesertanya bagus-bagus dan banyak yang lebih muda dari aku. Aku sempat insecure. Tapi itu manusiawi," kata pemilik single berjudul 'Dengar Hati Ini' itu.

Yang juga tak kalah penting, kata Olivia, adalah menyiapkan lagu yang akan dinyanyikan. Para peserta juga harus mampu menyanyikan lagu-lagu di luar genre utama mereka.

"Lagu harus benar-benar dikuasai. Harus banyak juga yang dikuasai. Kalau bisa semua genre. Jadi begitu menghadapi juri tinggal menyanyi seperti bercerita saja. Semakin siap kita, pasti rasa grogi semakin bisa dikurangi," tukasnya.

"Lakukan yang terbaik, selebihnya nothing to lose," pungkasnya.

Olivia menyebutkan, seorang Idol yang bisa jadi panutan, bukan hanya soal talenta, tapi juga perilakunya (attitude). Karena sebagus apapun kemampuan seorang penyanyi jika attitude-nya kurang baik, maka akan sulit diterima.

"Penguasaan teknik penting. Namun attitude juga harus dijaga agar kita bisa berkembang, "jelasnya.

