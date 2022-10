SEOUL- Sederet grup K-Pop dengan album paling laris di tahun 2022 menarik untuk diulas.Dengan booming K-pop telah terjadi peningkatan jumlah konsumen album idola K-pop di seluruh dunia,

Berkat peningkatan popularitas, grup K-pop menjadi lebih mudah untuk menjual lebih dari 1 juta kopi album setiap kali mereka merilis album baru. Sekarang, Banyak dari idola K-pop ini bergabung dengan daftar juta-penjual dengan banyak album, bahkan girl grup juga banyak menjual album terlaris di tahun 2022.

Dilansir Allkpop berikut grup K-Pop dengan album paling laris di tahun 2022 :

1. Proof- BTS

Bangtan Boys atau dikenal dengan sebutan BTS ini menjual album hingga 3,37 juta kopi. Proof menjadi album antologi pertama BTS yang dirilis pada tanggal 10 Juni 2022.

Di tanggal yang sama, BTS juga merilis music video berjudul “Yet To Come”, yang sekaligus menjadi title track dari album tersebut. Dirilis melalui Channel Youtube Hype Labels, MV “Yet to Come” hingga kini sudah ditonton sebanyak 129 juta kali.

2. Face The Sun – Seventeen

Grup Kpop asuhan Pledis Entertainment ini menjual album hingga 2,72 juta kopi. Grup yang terdiri dari 13 anggota pria tampan ini memperkenal album Face The Sun yang menggambarkan harapan. Sebab, Seventeen untuk dapat bersinar dan memberikan kehangatan di industri musik dunia layaknya matahari.

Hal ini membuat Face The Sun menempati posisi album Kpop terlaris kedua di tahun 2022 setelah Proof.

3. Born Pink - BlackPink

Setelah vakum hingga 2 tahun, Blackpink kembali dengan album bertajuk Born Pink. Album yang terdiri dari lagu Pink Venom ini membuatnya medapatkan penjualan hingga 2,51 juta kopi.

4. Glitch Mode – NCT Dream

Grup Kpop asuhan SM Entertainment ini juga sukses menjual albumnya hingga 2,1 juta. Glitch Mode karya NCT Dream​ menjadi album grup Kpop terlaris selanjutnya yang wajib kamu dengar. Glitch Mode merupakan album comeback NCT Dream setelah karya terakhir mereka “Hot Sauce”.

Album ini terdiri dari 11 lagu yang bertujuan untuk menggambarkan titik peralihan konsep NCT dari yang sebelumnya terkesan remaja menjadi lebih matang dan dewasa.

Dirilis pada tanggal 28 Maret 2022, Glitch Mode berhasil mengalahkan rekor penjualan pre-order album mereka sebelumnya “Hot Sauce”, dengan total pemesanan menyentuh angka 2 juta copy.

5. 2 Baddies -NCT 127

NCT 127 telah mengeluarkan album baru pada bulan September 2022.Rupanya album ini menyedot animo masyarakat dengan penjualannya hingga 1,83 juta.Album yang baru saja dikeluarkan oleh NCT 127 ini bertajuk 2 Baddies. Boy band NCT 127 resmi comeback pada 16 September 2022 lalu.

6. Girls- AESPA

Album terbaru aespa 'Girls' sukses memecahkan rekor penjualan girl grup Kpop. Circle chart mencatat 'Girls' terjual mencapai 1.645.255 kopi sejak perilisannya.Pemesanan album terbaru tersebut telah mencapai lebih dari 1,6 juta kopi pada Kamis, 7 Juli 2022. Mini album yang menandai comeback aespa tersebut berisikan 9 lagu, termasuk dengan lagu utama “Girls” beserta versi bahasa Inggris dan Korea dari Life’s Too Short, Illusion, Lingo, ICU, Black Mamba, Forever, dan Dreams Come True.

7. Minisode 2: Thursday’s Child – TXT

Album Kpop terlaris selanjutnya datang dari boy group Tomorrow X Together atau TXT. Grup Kpop naungan Big Hit Music ini merilis album keempatnya yang bertajuk Minisode 2: Thursday’s Child pada 9 Mei 2022. Album ini terjual 1,74 juta kopi.

Minisode 2: Thursday’s Child terdiri dari 5 lagu dengan Good Boy Gone Bad sebagai lagu utama di Album ini. Lagu ini menggambarkan berbagai perasaan emosi seseorang ketika mengalami putus cinta.

8. Oddinary – Stray Kids

Pada 18 Maret 2022, Stray Kids merilis album terbarunya yang bertajuk “Oddinary”. Album ini merupakan mini album keenam sekaligus menjadi album pertama mereka setelah resmi bekerja sama dengan label Amerika, Republic Records.

Album ini terdiri dari 7 lagu dengan “Maniac” sebagai lagu utamanya. Album ini mendapatkan penjualan hingga 1,72 juta kopi.

9. Manifesto-ENHYPEN

Grup rookie ini kembali pecahkan rekor pribadi dengan 'MANIFESTO : DAY 1' sebagai album dengan penjualan tertinggi dalam seminggu. Miini album ketiga ENHYPEN, 'MANIFESTO : DAY 1' sebelumnya sukses melampaui 1.130.000 kopi penjualan pada hari kedua perilisannya. Terhitung per-tanggal 11 Juli, penjualan minggu pertama ENHYPEN untuk 'MANIFESTO : DAY 1' terakumulasi sebanyak 1.241.100 kopi dan saat ini total penjualannya hingga 1,56 juta.

10. After Like- IVE

After Like telah menjadi album terlaris milik IVE dalam penjualan hari pertama dan minggu pertamanya. Prestasi baru tersebut mengesankan dengan berhasilnya terjual single album ketiga IVE yaitu After Like sebanyak 460 ribu eksemplar pada hari pertama. Hingga saat ini penjualan albumnya mencapai 1,37 juta kopi.

(RIN)