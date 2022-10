JAKARTA - Globalkustik kembali digelar di Sarinah, Jakarta Pusat, pada 7 Oktober 2022. Memeriahkan sore hari dengan menghadirkan hiburan seru berupa penampilan musisi.

Menariknya, di awal acara BuddyKu membangun antusiasme penonton dengan mengajak mereka bermain games dengan hadiah ratusan ribu rupiah. Aldi Hawari, selaku host, melemparkan pertanyaan kepada penonton mengenai aplikasi BuddyKu.

Pertanyaan yang dilemparkan cukup mudah. Tiga penonton akhirnya sukses menjawab pertanyaan dalam kuis tersebut dengan cepat dan benar, sukses membawa pulang hadiah.

Salah satu pertanyaan yang dapat dijawab dengan mudah oleh salah satu penonton yakni soal tagline BuddyKu the only one trusted news aggregator in Indonesia.

“Seneng banget bisa dapet hadiah uang, aku sering pake BuddyKu, berita-beritanya terupdate, mantep banget semuanya ada, aku mau cari apa aja ada, berita apapun ada.” Ucap Karin salah satu pemenang kuis.

Globalkustik edisi 7 Oktober 2022 dihadiri sederet musisi papan atas Indonesia. Diantaranya, Naura Ayu, Mawar Eva dan Liolane.

Tentunya kehadiran acara musik yang digelar rutin seperti ini sudah sangat dirindukan masyarakat. Mengingat sebelumnya, industri musik sangat dibatasi dalam kegiatannya lantaran pandemi covid-19.

