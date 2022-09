PEDANGDUT Zaskia Gotik baru saja melahirkan buah hatinya yang kedua. Berjenis kelamin perempuan, anak kedua Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud diketahui lahir pada Senin, 26 September 2022 kemarin.

Untuk pertama kalinya, pelantun Satu Jam Saja ini akhirnya mengungkap foto anak perempuannya ke hadapan publik. Meski wajahnya masih ditutupi stiker, wanita .. tahun ini mengungkap bahwa anaknya memiliki nama yang juga berawalan huruf A seperti kakak-kakaknya.

Melalui unggahannya, Zaskia Gotik mengatakan bahwa sang putri lahir dengan berat badan 3,6 kg dan panjang 48 cm. Bahkan ia mengaku menjalani proses persalinan secara normal.

"Alhamdulilah telah lahir putri ke 3 kami baby A berat:3,615, Panjang:48, Pada hari senin tgl 26 September 2022, Jam:7:20 pagi," ungkap Zaskia Gotik pada keterangan foto sang anak.

"Untuk teman2 terimakasih doa baiknya Alhamdulilah persalinannya secara normal berjalan lancar," lanjutnya.

Dalam unggahannya, putri dari Zaskia dan Sirajuddin tampak menggunakan kain bedong berwarna biru yang ditutupi selimut bermerek terkenal. Bayi perempuan tersebut juga terlihat dipakaikan topi dengan kepala yang diletakkan di atas bantal peyang.

Unggahan tersebut langsung dibanjiri oleh komentar dari rekan artis dan netizen. Selain mendoakan baby A, mereka juga menuliskan ucapan selamat kepada Zaskia Gotik dan suami.

"MasyaAllah Alhamdulillah Rezeki yg luar biasa indahnya dpt Baby Girl lagi ya neng Selamat yaaa Baby Sholeha semoga jadi kebanggaan orang Tua Amiin Ya Allah," ungkap Siti Liza.

"Alhamdulillah Selamat Nengkuuu Sayang @zaskia_gotix, Welcome to The World Baby A, Semoga menjadi Anak yang Sholehah dan Menjadi Penerang dalam Keluarga Aamiin YRA," tutur Fitri Carlina.

"Selamat KA Zaskia.. Semoga menjadi putri yg solehah.. Aminn," lanjut yuniet***.

"Masya Allah tabarakallah...selamat Kaka sayang smg baby A mnjd anak yg sholeha cantik paras dan akhlak nya serta mnjd anak yg kelak bisaa bermanfaat untuk agama dan bangsa nya," tambah sulisty***.