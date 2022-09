JAKARTA - Aktor Li Yi Feng yang dikenal sebagai Evan Li sekaligus penyanyi China ditahan polisi Beijing karena diduga terlibat dalam kasus prostitusi atau layanan seks.

Dilansir dari laman Deadline melalui , Global Times , pada Selasa (13/9/2022), Otoritas Beijing menangkap Evan Li atas tuduhan kriminal, dan mengakui kejahatan tersebut. Walaupun dalam laporan yang ada tidak menyebutkan nama lengkap pelaku. Namun, terdapat bukti CCTV telah mengkonfirmasi bahwa itu adalah aktor tersebut.

Rumor yang beredar menyebabkan kerusakan emosional dan mempengaruhi bisnisnya yang sedang berlangsung. Beberapa merek termasuk Prada, Sensodyne dan RemyMartin mengakhiri kemitraan mereka dengan Li pada hari terakhir. Panitia Huading Award juga membatalkan gelar Aktor Terbaik dalam 100 Drama TV teratas China dan Bintang Film Favorit Penonton Nasional.

Evan Li baru-baru ini memerankan Mao Zedong dalam drama sejarah 2021 The Pioneer. Kredit lainnya termasuk Mr Six tahun 2015 dan drama TV Sparrow. Yuk, simak profil dari Li Yifeng di bawah ini.

Karier Li Yi Feng

Melansir dari mydramalist.com Li Yi Feng terkenal setelah berpartisipasi dalam kontes My Hero 2007. Ia memulai debutnya sebagai penyanyi di tahun yang sama, dengan album Four Leaf Clover. Pada tahun 2009, ia secara bertahap mengalihkan fokus karirnya ke akting.

Sehingga Li dikenal dalam perannya di drama televisi Swords of Legends (2014), The Lost Tomb (2015), Noble Aspirations (2016) dan Sparrow (2016); dan film Mr. Six (2015). Di mana ia memenangkan Penghargaan Seratus Bunga untuk Aktor Pendukung Terbaik.

Sejak itu ia pernah berada di drama Time Pass by Suddenly (2019), Fearless Whispers (2020) dan Wait in Beijing (2019). Popularitas Li yang berkembang pesat memungkinkannya untuk menempati peringkat ke-9 dalam daftar Selebriti Forbes China pada tahun 2015 dan ke-11 pada tahun 2017.

Pendidikan Li Yi Feng

Pada tahun 2006 hingga 2010 Li berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan mengambil jurusan Penyiaran dan Pembawa Acara, Sekolah Film dan Televisi di Universitas Normal Sichuan. Pada 15 April 2019, Li mengumumkan dia memiliki agensi sendiri bernama Bravo Stars. Perusahaan ini resmi berdiri pada Februari 2019.

Pengalaman Li Yi Feng

Berdasarkan laman JayneStars Li pernah menjadi duta promosi untuk kegiatan Kejaksaan Agung dalam pembuatan video musik, hingga pekerjaan publisitas lainnya. Ia pun harus melanggar aturan pekerjaannya di industri hiburan. Serta diduga melakukan aktivitas ilegal tersebut setiap kali dirinya kembali ke kampung halamannya di Chengdu.

Kisah Asmara Li Yi Feng

Sempat dirumorkan Li dekat dengan Yoona SNSD sedang menjalani hubungan sebagai sepasang kekasih. Namun hal itu dibantah oleh SM Entertainment agensi yang menaungi Yoona pun menanggapi rumor tersebut. β€œItu tidak benar,” ucap perwakilan agensi, seperti dikutip dari Fimela.com. Selain itu juga Li diisukan bersama Aktor Fang Anna menjalankan hubungan kencan di Hotel. Melansir dari Overseasidol.com membantah rumor tersebut yang sempat menghebohkan publik.