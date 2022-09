JAKARTA- Selebriti dunia yang dapat gelar bangsawan dari Ratu Elizabeth II menarik untuk dibahas. Ratu Elizabeth II dapat memberikan penghargaan kerajaan kepada siapa pun yang telah memberikan kontribusi besar untuk amal, seni, drama, dan banyak lagi.

Ada lima penghargaan berbeda yang diberikan, yang paling menonjol di antaranya Knight dan Dame Grand Cross (GBE), diikuti oleh Knight and Dame Commander (KBE/DBE), Commander (CBE), Officer (OBE), dan Member (MBE). Sejumlah selebriti telah membuat daftar selama bertahun-tahun, termasuk rockstars terkenal, perancang busana, dan aktor.

Berikut selebriti dunia yang dapat gelar bangsawan dari Ratu Elizabeth II dikutip dari Harpersbazaar:

1. Angelina Jolie

Aktris ini menerima gelar Dame kehormatan dari Ratu Elizabeth II pada tahun 2014 untuk karyanya dalam upaya mengakhiri kekerasan seksual di zona perang. Mantan Istri dari Brad Pitt ini telah melakukan perjalanan di lebih dari 40 misi untuk bertemu dengan para pengungsi di seluruh dunia. Dia menulis buku Notes from My Travels dan memproduksi sebuah film yang mencatat usahanya

2. David Beckham





Pada tahun 2003, Beckham diangkat sebagai Officer of the Order of the British Empire oleh Ratu Elizabeth II. Mantan Ketua Timnas Inggris ini telah lama mendukung UNICEF dan masalah kesehatan anak-anak lainny

3. Victoria Bekcham





Sama seperti sang suami, Victoria Beckham juga dianugerahi gelar OBE (Officer of the Order of the British Empire) dari Ratu Elizabeth II pada 2016 silam. Penghargaan ini ia dapatkan atas perannya untuk industri fashion Inggris.

4. Benedict Cumberbatch





Pemain Doctor Strange ini diangkat menjadi Commander of the Most Excellent Order of the British Empire oleh Ratu Elizabeth pada tahun 2015. Cumberbatch dianugerahkan atas usahanya untuk menyoroti masalah kemanusiaan para migran di Lesbos.

5. Kate Winslet





Ratu Elizabeth II menganugerahkan Kate Winslet dengan gelar CBE (Commander of the Order of the British Empire) pada 2012 silam untuk kontribusinya dalam dunia peran dan perfilman.

6.Paul McCartney

Penyanyi-penulis lagu legendaris itu dianugerahi gelar bangsawan oleh Ratu Elizabeth II pada tahun 1997 atas pengabdiannya pada musik.

7. Elton John

Sir Elton John menerima kehormatan Knighthood dari Ratu Elizabeth II pada tahun 1998. John telah menjadi suara khusus untuk AIDS di komunitas LGBTQ sepanjang karirnya.

8. Eddie Redmayne

Aktor populer pemeran film Dannish Girl ini mendapatkan gelar OBE (Officer of the Order of the British Empire) dari Ratu Elizabeth II pada 2016 silam atas kontribusinya dalam dunia perfilman.

(RIN)