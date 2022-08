JAKARTA - Sosok Johnny Depp membuat kejutan dalam MTV Video Music Awards alias MTV VMA 2022.

Di bagian awal acara tersebut, bintang Pirates of the Caribbean tampak tampil sebagai maskot ikonis acara ini yang biasa disebut Moonman.

Melansir Deadline dan People, Johnny Depp itu tidak hadir secara langsung.

Wajah Johnny Deep itu “ditempel” secara digital di bagian helm astronaut tersebut.

“Kamu tahu enggak? Aku butuh kerja," ucapn Johnny Deep pada penampilannya.

dok. Instagram @johnnydeep

Selain itu, Johnny Depp juga muncul di beberapa bagian lain.

Kemudian MTV VMA telah selesai memasang jeda iklan, ia berceloteh, “Hey VMAs, let's get back to the f***ing music, shall we? (Hey VMA, ayo kembali ke musik),” kata dia.

Sayangnya penampilan Johnny Deep itu justru menuai kritik dari netizen.

Unggahan foto yang memperlihatkan sang aktor mengenakan baju astronot malah banjir cemoohan. Akun Twitter @PopBase dan @PopCrave membagikan momen kemunculan Johnny Depp dengan pakaian astronotnya. Terlihat di sana kalau Deep menjadi ikon dari VMA itu sendiri yaitu Moonman. "And you know what? I needed he work," tulis keterangan foto akun Twitter @PopCrave. Unggahan tersebut mendapat 2,4 ribuan like dan komentar kurang sedap. Ya, saat MNC Portal menengok kolom komentar, kebanyakan netizen menyayangkan Johnny Depp tampil seperti itu di panggung besar MTV VMA 2022. "EWWW," kata seorang netizen. Lalu, komentar lain datang mengatakan kalau netizen tidak peduli dengan kehadiran Johnny Depp di MTV VMA 2022. "Booooo We don't care," tulis akun @wannabe****. "Literally jumpscare," kata netizen lain. Parahnya lagi, ada netizen yang komen seperti ini, "Absolutely disgusting." Bahkan, kata "WTF" disampaikan Gibson Johns, seorang host dan produser 'We Should Talk'. Di sisi lain, menurut laporan New York Post, Johnny Depp sebelumnya pernah bercerita kalau dirinya memang akan datang ke acara MTV VMA 2022. Dia pun mengaku bersemangat untuk muncul di acara tersebut. "Dia sudah siap kembali ke panggung hiburan," kata sumber yang dekat dengan orang produksi MTV VMA 2022, dikutip MNC Portal, Senin (29/8/2022). So, bagaimana menurut Anda kemunculan Johnny Depp di MTV VMA 2022 ini? Apakah Anda setuju dengan respons netizen di media sosial atau senang dengan kehadiran sang aktor yang resmi bercerai dengan Amber Heard?