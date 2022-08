PENYAYI Andien Aisyah tengah merayakan ulang tahun ke-37 pada Kamis (25/08/2022).

Melansir akun Instagramnya, Andienย membagikan beberapa potret kebersamaannya bersama sang anak hingga kedua orang tuanya.

Dalam postingan kolase foto tersebut Andien Aisyah terlihat membagikan potret bersama kedua anak mereka yakni Anaku Askara Biru alias Kawa dan Anaku Tarisma Jingga alias Tabi.

Andien terlihat begitu menikmati momen kebersamaannya dengan kedua anak laki-lakinya di pinggir pantai yang memiliki pemandangan pasir hitam nan eksotis itu.

ย BACA JUGA:Berduka Musisi Jazz Idang Rasjidi Meninggal, Andien Aisyah: Kamu Adalah Legenda

Tak hanya menikmati suasana pinggir pantai di bawah sunset yang indah dengan kedua anaknnya, Andien juga turut mengajak kedua orangtuanya yang tak kalah asyik menikmati deburan ombak dengan pemandangan yang eksotis itu.

Andien pun menyematkan kata-kata menyentuh dalam postingan yang khusus dibagikan di hari ulang tahunnya itu.

Dia menyebut, meskipun waktu berlalu begitu cepat, kedua anaknya dan orangtuanya hingga saat ini merupakan sosok yang menjadi alasan terkuatnya untuk tetap konsisten menerapkan hidup sehat.

โ€œ37! .. And just like that.. Time flies that fast and many things have shifted. No matter what, they are my main reason to live a healthier life,โ€ ujar Andien, melalui akun Instagram @andienaisyah, Kamis, (25/8/2022).

Selain itu, Andien pun menyebut, bahwa Ayahnya merupakan salah satu sosok yang paling istimewa di hatinya hingga saat ini.

โ€œ**Plus the man behind the lens who always has a special place in my heart,โ€ lanjutnya.

Ya, Andien Aisyah memiliki seorang ayah bernama Didiek Hariadi. Beliau sempat menjalani perawatan intensif pada 2021 lalu karena terserang Covid-19.

Perjuangan hidup sang ayah yang semangat melawan penyakit tersebut lah yang menjadi alasan Andien Aisyah sangat menyayangi sosok ayahnya, dan membuatnya sadar bahwa hidup sehat itu sangat penting.*