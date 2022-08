JAKARTA - Marcella Nursalim merupakan peserta X Factor Indonesia 2021 yang mampu membius para juri berkat suaranya yang indah dan unik. Selain itu, parasnya yang cantik tentu menarik perhatian penggemar. Tak hanya itu, ternyata Marcella menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia dan mempelajari instrumen musik tradisional seperti Gamelan Jawa.

Di panggung X Factor Indonesia, wanita asal Yogyakarta ini berhasil meluluhkan hati para juri dengan membawakan lagu ‘(I'm Your) Hoochie Coochie Man’ yang dipopulerkan oleh Muddy Waters. Tak hanya itu, penampilannya menyanyikan lagu ‘I'd Rather Go Blind’ dari Etta James ditonton sebanyak lebih dari 1,8 juta kali di YouTube channel X FACTOR ID.

Memiliki YouTube channel pribadi, Marcella kerap membagikan video penampilannya bernyanyi dan memainkan alat musik tradisional. Seperti pada video yang diunggahnya pada 18 Agustus, Marcella membagikan penampilannya membawakan lagu “La Vie En Rose” yang dipopulerkan pada tahun 1946. Lagu ini menjadi sangat populer di AS pada tahun 1950, ketika ketujuh versinya berhasil mencapai Billboard Charts.

Memiliki genre asli tradisional pop, pada penampilan kali ini, Marcella membawakannya dengan genre jazz yang pastinya tidak kalah merdu dan easy listening. Diiringi dengan alunan alat musik drum, piano, dan bass, penampilan Marcella di atas panggung terlihat begitu sempurna.

Tampil dengan lirik berbahasa Inggris, La Vie En Rose memiliki lirik original berbahasa Prancis. Lagu ini memiliki arti Hidup dalam warna merah muda, dan menceritakan tentang seseorang yang sedang dipenuhi dengan rasa cinta terhadap sang kekasih. Seperti yang tertuang dalam lirik berikut:

“When you press me to your heart

I'm in a world apart

A world where roses bloom

And when you speak

Angels sing from above”

Buat yang penasaran dengan penampilan Marcella menyanyikan “La Vie En Rose”, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Marcella Dee, ya!

