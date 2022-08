KABAR bahagia datang dari rumah tangga pasangan Adipati Dolken dan Canti Tachril. Setelah 1,5 tahun menikah, bintang film Teman Tapi Menikah 2 ini akhirnya mengumumkan bahwa dirinya tengah mengandung buah cintanya dengan Adipati.

Momen bahagia tersebut diungkapkan oleh Canti dalam akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, perempuan 27 tahun ini terlihat memamerkan perut buncitnya serta video hasil pemeriksaan USG yang sempat dilakukannya.

"hepi Ibu to be and hepi bedei Ayah to be," tulis Canti pada keterangan foto.

Sayangnya, tidak diketahui berapa usia kandungan dari Canti. Namun bayi dalam kandungan istri Adipati tersebut sudah memiliki organ tubuh yang cukup lengkap, salah satunya tangan, yang terlihat dalam video hasil USG.

Unggahan Canti sontak ramai dikomentari oleh para rekan-rekannya dan juga netizen. Banyak yang kaget sekaligus berbahagia atas kehamilan Canti yang pertama.

"Demi apaaa?!," kata Keanu Agl.

"CONGRATS OMGGGGG," lanjut Wendy Walters.

"Akkkkkkkkk!!!! Congrats canti & dots!!!," tutur Fasty Nabila, istri dari Marcel Darwin.

"Congratzz Mba Can ... So happy for you guys," tutur netizen. "WAHHHHH congrats mama to be!! HAPPY for you," sambung netizen lain. Sebagaimana diketahui, Adipati Dolken menikah dengan Canti Tachril pada 18 Desember 2020 lalu di Bangka Belitung. Padahal keduanya bisa dibilang baru menjalin hubungan asmara, tak lama setelah proyek film Teman Tapi Menikah 2. Saat pernikahan mereka berlangsung, kedua orang tua serta saudara Adipati diketahui tak bisa hadir. Bahkan sang ibu yang diketahui tengah berada di Jerman saat itu terjebak lockdown lantaran pandemi Covid-19. "Yang nggak bisa datang nyokap, bokap dan kakak gue. Buat gue, ketidakhadiran mereka nggak jadi masalah besar, karena mereka mendoakan gue," tutur Adipati Dolken dalam konferensi pers virtual.