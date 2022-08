JAKARTA - Irish Bella memberikan jawaban haru ketika ditanya oleh Ammar Zoni. Sang suami ingin tahu apa yang akan dilakukannya jika dia meninggal lebih dulu.

"Misal aku pergi duluan dan kamu sendirian tanpa aku, apa yang kamu lakukan?" Tanya Ammar, dikutip dari akun @lambegosiip, Senin (8/8/2022).

Irish Bella dengan mantap mengatakan dirinya akan kembali aktif bekerja di dunia akting yang membesarkan namanya. Ia harus mencari nafkah demi membesarkan anak-anaknya.

"Kalau misal amit-amit, ini kan hanya ngomong kemungkinan terburuk. Aku sih kerja lagi. Karena aku sudah pernah jadi tulang punggung keluarga," ungkap Irish.

Kemudian Ammar bertanya soal kemungkinan Irish bakal menikah lagi setelah dia meninggal. Namun sang istri mengaku tak terpikir mencari pasangan lagi karena fokus dengan kehidupan anak.

"Sepertinya aku akan selalu sibuk kerja, jadi tidak memikirkan. Aku lebih gimana aku bisa menafkahi dan membesarkan anak-anak," ucap Irish.

Ammar pun tersenyum, menanyakan apakah sang istri tak berpikiran mencari pasangan baru karena mencintai dirinya. Irish dengan tatapan penuh kasih sayang, tegas mengatakan ia memang mencintai sang suami.

"Karena kamu cinta sama kamu?" Tanya Ammar.

"Yes of course. Insyallah (selamanya)" jawab Irish.

Tetapi pemilik nama asli Yris Jetti Dirk de Beule ini menegaskan bahwa rasa cintanya kepada sang suami adalah berdasarkan cinta kepada Tuhan. Karena menurutnya, manusia bisa berubah setiap saat.

"Aku mencintaimu karena Allah. Karena manusia mereka kan setiap hari berubah," tuturnya.